Uraufführung bietet Ungewohntes

Alles hat seine Zeit. Am Sonntagnachmittag war die Zeit für etwas Neues. Das Publikum, das sich in der St.-Martinus-Kirche in Nottuln zum Konzert eingefunden hatte, erlebte nicht nur eine genussvolle Dreiviertelstunde Musik, sondern auch die Uraufführung eines neuen Stückes. Komponist und Sänger war Peter Amadeus Schneider. Unter dem Titel „Kontraste“ boten er sowie Anja Vehling, Vanessa Linke, und Jan-Philipp Pöter an der Klarinette und Ulrike Gerlach an der Bassklarinette ein besonderes Konzert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch