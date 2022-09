Ursache für Gasalarm bleibt mysteriös

Mysteriöser Gasgeruch hat am Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in der Lise-Meitner-Straße geführt. Zweieinviertel Stunden dauerte es, bis nach umfangreichen Messungen Entwarnung gegeben werden konnte.

Mysteriöser Gasgeruch an der Lise-Meitner-Straße in Nottuln hat am Freitagvormittag zu einen stundenlangen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. In einem Umkreis von rund 200 Metern um die Rettungswache des Kreises Coesfeld waren vorsorglich alle Betriebe evakuiert worden. Zudem gab es weiträumige Straßensperrungen. Trotz intensiver Suche und Messungen durch Spezialkräfte konnte die Feuerwehr keinen Gasaustritt feststellen. Der Geruch blieb dennoch. Einsatzleiter Brandoberinspektor Gil Beckord vom Löschzug Nottuln der Freiwilligen Feuerwehr beendete in Absprache mit Kreisbrandmeister Christoph Nolte um 11.40 Uhr den Einsatz. „Vielleicht gibt es eine biologische Ursache für den Gasgeruch“, meinte er bei der Abschlussbesprechung. Beckord dankte allen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften für ihr Engagement.