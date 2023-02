Bewerbungen für die neue Schöffenperiode

Sie tragen keine schwarze Robe. Und in Gerichtsverhandlungen bleiben sie häufig stumm. Dennoch hat ihre Stimme Gewicht. Schöffen und Schöffinnen sind ehrenamtliche Richter und Richterinnen, die regelmäßig, ohne über eine juristische Ausbildung zu verfügen, während einer Hauptverhandlung ein Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Berufsrichter bekleiden. Kommt es am Amtsgericht zu einer Schöffenverhandlung, sind die ehrenamtlichen Richter sogar in der Überzahl.

Bewerbungen bis 15. März

Die Entscheidung über gerichtlich festgestellte Schuld oder Unschuld, über das mögliche Strafmaß ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wer sich das zutraut und Interesse daran hat, darf sich gerne für das Schöffenamt bewerben. Für die nächste Amtsperiode von Schöffen im Zeitraum 2024 bis 2028 läuft aktuell das Bewerbungsverfahren. Darauf weist die Gemeindeverwaltung Nottuln hin.

Noch bis zum 15. März können sich Nottulnerinnen und Nottulner für ein Schöffenamt bewerben. Gesucht werden Kandidatinnen sowohl für das Amt der Jugendschöffen als auch der Hauptschöffen. Für die Gemeinde Nottuln sind ein Hauptschöffe und zwei Jugendschöffen für die Schöffengerichte (Amtsgericht) sowie vier Hauptschöffen und ein Jugendschöffe für das Landgericht zu bestellen.

Voraussetzungen und Ausschlussgründe

Wer das Schöffenamt ausüben möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Bewerber müssen bei Beginn der Amtsperiode mindestens 25 und unter 70 Jahre alt sein. Sie müssen zum Beispiel die deutsche Staatsangehörigkeit haben, dürfen nicht aufgrund einer Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben, dürfen nicht einer Bundes- oder Landesregierung angehören und dürfen auch Berufe wie zum Beispiel Beamter in der Staatsanwaltschaft, Richter, Notar, Rechtsanwalt, Polizeibeamter oder Pastor ausüben.

Gewählt werden die Schöffen in diesem Frühjahr mittels eines zweistufigen Wahlverfahrens, dessen Ergebnis ab Herbst 2023 vorliegt. Erst dann werden die Bewerberinnen und Bewerber darüber informiert, ob sie gewählt worden sind.

Die Bewerbungsunterlagen, die an die Gemeinde Nottuln geschickt werden müssen, sind auf der Homepage auf der Seite Schöffenwahl 2023 zu finden und stehen dort zum Download bereit. Hier finden sich auch weitere Informationen zum Schöffenamt. Darüber hinaus gibt die Verwaltung gerne weitere Auskünfte. Ansprechpartner ist Hans-Jörg Teubner, E-Mail: teubner@nottuln.de.