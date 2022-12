Verfrühtes Weihnachtsgeschenk

Dieser neue Schlepper vervollständigt den Fuhrpark des Bauhofs. Daniel Krüger (r.), Leiter der Gemeindewerke, freut sich genau wie Mitarbeiter Hubert Grotthoff (am Steuer) sehr über diesen Zuwachs.

Der grünschwarze Schlepper ist ein Allrounder und soll auch als solcher eingesetzt werden. Schneeschieben kann er genauso gut wie die Straßen von Schmutz befreien, Gräben freischneiden, Holz rücken oder Streusalz ausbringen.

„Für all diese Aufgaben ist der Schlepper mit seinen knapp 160 PS hervorragend motorisiert und damit genau auf die Einsatzbereiche des Bauhofes zugeschnitten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die entsprechenden Gerätschaften wie Schneeschild, Mähaufsatz oder der Wagen zum Streusalz ausbringen können mit ein paar Handgriffen an den Trecker montiert werden.

Das rund 15 Tonnen schwere Fahrzeug ist mit GPS ausgestattet, verfügt über eine Kameraanlage und ein ausgeklügeltes Scheinwerfer-System. So hat sein Fahrer alles im Griff und immer gut im Blick. Rund 112 000 Euro hat der Schlepper gekostet und ergänzt nun den Fuhrpark des Baubetriebshofs, zu dem neben einem 16-Tonnen-Lkw drei Kompaktschlepper, ein Ackerschlepper, fünf Pritschen- und ein Kastenwagen, ein Pkw und ein Segway gehören, der zur Straßenkontrolle eingesetzt wird.

Gewartet werden die Fahrzeuge am Standort des Baubetriebshofs an der Appelhülsener Straße vom Bau-hofschlosser Hubert Grotthoff, der sich seiner Aufgabe mit viel Sachverstand widmet, sodass alle Fahrzeuge und Geräte stets einsatzbereit sind, heißt es in der Mitteilung abschließend.