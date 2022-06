Verkehrsteilnehmer müssen Umwege in Kauf nehmen

Wer von der Kurzen Straße, der Kirchstraße oder dem Stiftsplatz aus weiter in den Nottulner Ortskern beziehungsweise in die Gegenrichtung gehen oder fahren möchte, scheitert derzeit an einem Bauzaun. Der sperrt die Baustelle ab, die zur Sanierung des Brückenbauwerks im historischen Ortskern eingerichtet worden ist. Mit diesem Zustand werden Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer wohl noch bis Anfang November (Martinimarkt) zurechtkommen müssen.

Keine Wendemöglichkeit

„Leider kann der Ortskern in dieser Zeit nicht wie gewohnt durchquert werden“, bedauert Daniel Krüger, Leiter der Gemeindewerke, in einer Pressemitteilung die Unannehmlichkeiten, die mit der Baustelle für die Verkehrsteilnehmer verbunden sind. Weder im Bereich der Kurzen Straße noch im Bereich des Kirchplatzes bestehe zudem eine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge, weist Krüger daraufhin, dass Autofahrer den Baustellenbereich in den nächsten Wochen am besten komplett meiden sollten.

Gaststätten und Geschäfte bleiben trotz Baustelle fußläufig erreichbar. Wer vom Baustellenbereich aus zu Fuß in den Ortskern beziehungsweise aus dem Ortskern heraus möchte, muss nun einen Umweg um die Kirche herum machen.

Wochenmarkt findet wie gewohnt statt

Vom Baustellenbetrieb und der Teilsperrung nicht betroffen ist der donnerstägliche Wochenmarkt. Er findet wie gewohnt auf dem Stifts- und Kirchplatz statt. Für die Anfahrt müssen die Marktbeschicker allerdings die die Schlaunstraße beziehungsweise die Stiftstraße nutzen.