Verkehrswende für Nottuln gemeinsam voranbringen

Laden die Bevölkerung ein, am Mobilitätskonzept mitzuwirken (v.l.): Klimaschutzbeauftragte Martina Marquardt-Wißmann, Olav Hunting (energielenker), Mobilitätsmanager Ian Bartlett, Fachbereichsleiterin Julia Breuksch und Niclas Töns (energielenker).

Wie kann die Verkehrswende in Nottuln geschafft werden? Diese Frage beschäftigt die Gemeindeverwaltung schon seit einiger Zeit, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Zur zukünftigen Gestaltung und Entwicklung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität erstellt sie daher aktuell ein Mobilitätskonzept. Die energielenker projects GmbH aus Greven unterstützt sie dabei.

Analyse der Ist-Situation

Den ersten Arbeitsschritt bildet eine Bestandsaufnahme. Dabei wird der Status quo des Verkehrssektors in Nottuln erfasst und bewertet. Dafür wurden dem Büro bereits erste Daten zur Verfügung gestellt. Das Projekt-Team wird sich nun einen Überblick über die Ist-Situation der Mobilität in Nottuln verschaffen und die bestehenden Mobilitätsangebote, die Verkehrsinfrastruktur sowie das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung analysieren.

Während der gesamten Konzepterstellung ist die breite Beteiligung der Öffentlichkeit ausdrücklich er-wünscht, betont die Gemeinde. Allen Bürgerinnen und Bürgern soll über den gesamten Projektverlauf hinweg immer wieder die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Ideen einzubringen. Daher lädt die Verwaltung alle Nottulner ein, sich aktiv am Mobilitätskonzept zu beteiligen. Dazu findet am 25. Mai (Mittwoch) ab 18 Uhr eine öffentliche Auftaktveranstaltung in der Alten Amtmannei statt.

Individuelle Lösungsansätze für die Ortsteile

Mit dem nachhaltigen Mobilitätskonzept sollen individuelle Lösungsansätze für die zukünftige Mobilität in Nottuln, Appelhülsen, Schapdetten und Darup erarbeitet werden. Neben einem Einblick in die anstehenden Projektschritte wird Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung erstmals auch die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen, Wünsche und Anregungen vorzubringen.

Zudem soll vor den Sommerferien eine Umfrage rund um das Thema Mobilität durchgeführt werden. Infos sowohl dazu als auch zu weiteren Veranstaltungen zum Mobilitätskonzept werden zu gegebener Zeit über die Gemeindehomepage und die Presse bekannt gegeben.

Für weitere Infos oder Rückfragen steht der Mobilitätsmanager der Gemeinde, Ian Bartlett,

0 25 02/ 9 42-3 53, Mail-Adresse: bartlett@nottuln.de, zur Verfügung.