Verletzte mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 525 am Daruper Berg: Eine schwer verletzte Pedelec-Fahrerin musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Unfall auf der B 525 am Daruper Berg hat zwei Verletzte gefordert - eine schwer verletzte Pedelecfahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 525 in Höhe des Daruper Berges musste eine verletzte Pedelec-Fahrerin von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Autofahrer verletzte sich leicht. Das berichtet die Kreispolizeibehörde Coesfeld.

Die 57-jährige Nottulnerin befuhr gegen 6.25 Uhr mit ihrem Pedelec den linken Seitenstreifen der B525 in Richtung Coesfeld. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Velen befuhr die Straße in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte nach rechts in den Mühlenweg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin. Dabei wurde diese auf die Fahrbahn gedrängt und kollidierte dort mit dem Auto eines 39-jährigen Coesfelders, der hinter dem Velener die B525 befuhr.

Der Coesfelder verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Aufgrund der Schwere der Verletzungen der Nottulnerin wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B525 über einen Zeitraum von circa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt.