Vermisste Frau wieder zurück

Ein glückliches Ende nahm die Suche der Polizei Coesfeld nach einer orientierungslosen 38-jährigen Frau aus Nottuln. Die Frau, die gegen 7 Uhr morgens am Dienstag (10. Januar) ihre Wohngruppe in Nottuln verlassen hatte, wurde am Dienstagnachmittag von einem Zeugen wohlbehalten angetroffen. berichtete die Polizei. Sie war an der Landesstraße 580 in Richtung Billerbeck unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung brachte sie zurück zur Wohngruppe. Weil die Frau, die morgens eigentlich den Bus zum Stift Tilbeck nehmen wollte, dort nicht ankam, war eine größere Suchaktion eingeleitet worden, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Gegen 9.30 Uhr hatten Zeugen die Frau am Daruper Berg gesehen. Am Nachmittag dann wurde sie an der Landesstraße 580 in Richtung Billerbeck angetroffen.