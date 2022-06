Vernetzung für die Zukunft wichtig

Nottuln

Wer sich in und für die Seniorenarbeit engagiert, kommt am Thema „Einsamkeit“ nicht vorbei. Gerade in der Corona-Pandemie und besonders für alleinstehende Senioren sei dieses Thema sehr aktuell, berichtet Mechtild Henke vom Sachausschuss Alter-nativ des Pfarreirates St. Martin. Umso wichtiger sei es daher, Treffen für ältere Menschen anzubieten.

Von Ludger Warnke