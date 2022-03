Verwaltung plant eine Festwoche

In der Gemeindeverwaltung gibt es ein Festkomitee, das sich mit dem Jubiläum 400 Jahre Martinimarkt befasst. Vieles ist noch offen.

400 Jahre Martinimarkt: Wie ist der Stand der Planungen, wie steht es um die Platzvergabe, wie hoch ist das Budget? Eine ganze Reihe an Fragen hatte die Fraktion der Grünen in einem Antrag formuliert (wir berichteten). Am Mittwochabend gab es im Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums Antworten von der Gemeindeverwaltung.