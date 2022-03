Verwaltungsstandpunkt begründet und nachvollziehbar

Bruch der vertrauensvollen Zusammenarbeit oder besonderes Engagement in der Sache? Die Grünen haben in Sachen „Fotovoltaik auf dem Dach der Astrid-Lindgren-Schule“ die Akten eingesehen – und sind einverstanden.

Fast vier Wochen nach der kontroversen Debatte im Gemeinderat haben die Grünen nun in der Gemeindeverwaltung Akteneinsicht zum Thema „Fotovoltaik auf dem Dach der Astrid-Lindgren-Grundschule“ nehmen können.

Wie berichtet, geht es darum, dass die Gemeinde verstärkt die Dächer kommunaler Gebäude für die Fotovoltaik nutzen möchte. Das Dach der Astrid-Lindgren-Grundschule war allerdings nach Begutachtung durch einen Statiker und einen Dachdecker im jetzigen Zustand für ungeeignet befunden worden. Es müsse zunächst für viel Geld ertüchtigt werden, sodass die Fotovoltaik-Investition nicht wirtschaftlich wäre. Diese Schlussfolgerung der Verwaltung vermochten die Grünen damals im Rat nicht nachzuvollziehen, weshalb sie eine Akteneinsicht ankündigten. Darauf reagierte der Bürgermeister mit viel Kritik. Er sah die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gefährdet.

„Die Akte ist recht dünn“

Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann und Ratsmitglied Stephan Gerlach haben nun in der Verwaltung Akteneinsicht nehmen können. „Wie vermutet, ist die Akte recht dünn“, erklärte Richard Dammann in einer Presseerklärung. Das Dach sei von einem Statiker in Augenschein genommen worden, dabei habe man festgestellt, dass keine Statik vorliegt. Das wäre für ein Haus dieses Alters auch untypisch, so Dammann. Nachgerechnet, ob das Dach eine Fotovoltaik aushalten würde, habe man nicht. Der Dachstuhl sehe nach dem fotografischen Beleg jedoch recht gut aus. Die Statik ließe sich wahrscheinlich mit geringem Aufwand nachweisen.

„Schwerwiegender ist, dass die Pfannen der alten Dacheindeckung verschmiert sind, diese aber trotzdem nach Ansicht einer Dachdeckerfirma noch ein paar Jahre halten können. Es wurden zehn Jahre genannt“, erläuterte Dammann weiter. Dies habe die Gemeinde dazu bewogen, zunächst die Errichtung von Fotovoltaik auf dem Dach nicht weiter zu verfolgen. Wenn das Dach neu gedeckt werden muss, sollte sich des Themas nochmals angenommen werden. Richard Dammann: „Der Standpunkt der Verwaltung ist nach Akteneinsicht unsererseits nun begründet und nachvollziehbar. Die Grünen werden sich weiterhin vorbehalten, ab und an genauer hinzuschauen. Das hat nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, sondern mit besonderem Engagement in der Sache, in diesem Falle für den Klimaschutz.“