Viele Besucher – gute Geschäfte

Den Blick auf das Martinimarkt-Getümmel gerichtet haben diese Zaunpfosten-Figuren an einem Marktstand in der Stiftsstraße. Drei Tage lang herrschte buntes und vergnügliches Treiben in Nottulns guter Stube. Die Bilanz fällt bei Schaustellern, Markthändlern, Vereinen und heimischen Gewerbetreibenden sehr positiv aus.

Am Stand der Karnevalsgesellschaft Nottuln war der Grünkohl schon kurz vor Mittag ausverkauft. So mancher Gastronom konnte angesichts des Riesenandrangs in den vergangenen drei Tagen nur noch mit krächzender Stimme sprechen. Und Marktmeister Nico Enning vom Nottulner Ordnungsamt stellte am Montag zufrieden fest: „Fast ausnahmslos melden die Schausteller und Markthändler gute Geschäfte.“ Der Nottulner Martinimarkt, vor 400 Jahren zur Stärkung der heimischen Wirtschaft ins Leben gerufen, entpuppte sich auch am vergangenen Wochenende als ein Konjunkturmotor, von dem Vereine wie Gastronomie und Gewerbe profitierten.

Traditionsgemäß ging es nach dem Riesenandrang am Samstag und am Sonntag am Montag etwas ruhiger zu, als hauptsächlich die Nottulner den Markt bevölkerten. Zeit für Gespräche, weshalb der Gang „mal eben über den Markt“ auch schnell drei Stunden dauern konnte.

Martinimontag gehört den Nottulnern

„Schön, dass er wieder stattfindet. Aber der Schnitt ist doch deutlich zu spüren.“ So und ähnlich diskutierten viele Besucher über den Jubiläumsmarkt nach der langen Corona-Pause. Manches gewohnte Fahrgeschäft wie das nostalgische Kettenkarussell und mancher aus den vergangenen Jahren gewohnte Marktstand fehlte. Andere Stände wie zum Beispiel der Stand der St.-Antoni-Bruderschaft an der Ecke bei Irmer verwöhnten die Besucher wie eh und je mit leckerem Essen und guten Gesprächen.

Von zahllosen Kontakten und großem Interesse berichteten die Gewerbetreibenden und Vereine, die im Zelt auf dem Kastanienplatz vertreten waren. Markus Dudek vom Dorfcafé beispielsweise zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Auch für die Hospizbewegung und die Bürgerstiftung habe sich der Aufenthalt im Zelt gelohnt, hieß es.

Impressionen vom Martinimarkt-Montag Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke An allen drei Martinimarkttagen waren DRK-Rettungssanitäter jeweils zwölf Stunden vor Ort. Einsatzleiter Thomas Brinkgerd vom DRK Nottuln und Rettungssanitäterin Viviane Averdiek vom DRK Rosendahl präsentieren einen Teil der Ausrüstung, um bei medizinischen Notfällen Hilfe leisten zu können. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Am Rathaus wehten die NRW-Fahne und die Fahnen von Nottuln, Saint-Amand-Montrond und Chodziez. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Hier eine Szene am Reibekuchenstand der Liebfrauenschule. Foto: Ludger Warnke Am Stand der Partnerstadt Saint-Amand-Montrond waren vor allem Sancerre-Weine gefragt. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke Die Schausteller-Gebrüder Heitmann sammelten mit ihrer Konzertorgel Spenden für die Ukraine. Foto: Ludger Warnke Am Stand der St.-Antoni-Bruderschaft herrschte beste Stimmung. Foto: Ludger Warnke Deftiges vom Grill und aus der Pfanne gab es am Stand der St.-Antoni-Bruderschaft. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke Reiche Auswahl an Lebkuchenherzen. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke Am Stand von Künstler Manfred Hubert konnten die Besucher selbst zum Pinsel greifen und Bilder vervollständigen. Foto: Ludger Warnke Das Stiftsdröpken – made by Nottuln. Im Festzelt auf dem Kastanienplatz konnte das hochprozentiger Kauterelixier erworben werden. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke Alte Nottuln-Ansichten des Fotografen Johannes Weber waren im Festzelt ausgestellt. Foto: Ludger Warnke Am Martinimarkt-Montag flanierten vor allem die Nottulner an den Kirmesgeschäften und Marktständen vorbei. Schausteller, Markthändler, heimische Gewerbetreibende und Vereine meldeten fast ausnahmslos gute Gespräche und gute Geschäfte. Foto: Ludger Warnke

Zufrieden waren auch die Vereine beim Kunsthandwerkermarkt auf dem Kirchplatz. Ein wenig abgeschottet vom Kirmestrubel ging es dort lautstärkemäßig zwar leise, aber dennoch lebhaft zu. Die etwas geänderte Standaufstellung und die Konzentration von Bänken und Tischen an zentraler Stelle fanden guten Anklang.

Auch am Stand mit Weinen aus der französischen Partnerstadt Saint-Amand-Montrond war man recht zufrieden. Fazit: Die Nottulner Weinliebhaber fragten besonders den Sancerre nach – sowohl als Weißwein als auch als Rotwein.

DRK-Kräfte vor Ort kommen gut an

Agnes Schürkötter, Vorsitzende des DRK Nottuln, hatte doppelten Grund zur Freude. So war nicht nur der DRK-Stand an allen Martinitagen gut besucht, es gab auch viel Lob für die Anwesenheit von DRK-Rettungssanitätern. „Das gibt noch mal ein Stück mehr Sicherheit“, lobten viele Nottulner diese Neuerung.

Dabei war der Einsatz der Rettungssanitäter keine Kleinigkeit. „An jedem Markttag waren etwa zwölf bis 15 Rotkreuz-Aktive ehrenamtlich im Einsatz“, berichtete am Montag Einsatzleiter Thomas Brinkgerd vom Nottulner DRK. Von 10 Uhr vormittags bis 22 Uhr abends – also zwölf Stunden lang – waren die Rettungssanitäter vor Ort – entweder in Zweier-Teams unterwegs auf dem Markt oder als Anlaufstelle im gut ausgestatteten Sanitätszelt im Innenhof der Gemeindeverwaltung. Nicht alle Rettungssanitäter kamen vom DRK Nottuln. „Über so viele Personen verfügen wir leider nicht“, bedauerte Brinkgerd. Aber das DRK Nottuln ist gut vernetzt mit den anderen Ortsvereinen. Und man hilft sich gegenseitig. Und dies gerne, wie zum Beispiel Rettungssanitäterin Viviane Averdiek (DRK Rosendahl) am Montag im WN-Gespräch versicherte.

Glücklicherweise wurden die Rettungssanitäter nur selten gefordert. Zwei Personen, die am Sonntag vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht wurden, dazu das ein oder andere kleinere Wehwehchen, das war es schon.

Insgesamt fällt die Bilanz zum Martinimarkt recht positiv aus. Auf den nächsten Martinimarkt in zwölf Monaten darf man sich jetzt schon freuen.