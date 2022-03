„Viele Hände schaffen viel“

In seiner privaten Werkstatt hat Jürgen Küdde nur noch wenig Platz, um irgendwelche Sachen zu reparieren. Eigentlich gar keinen mehr. Der ganze Raum ist angefüllt mit Kartons voller Kleidung, Bettwäsche, Spielzeug, Socken und anderen nützlichen Dingen. Im Vorraum sind wohl vier Dutzend Schuhe in Reih und Glied aufgestellt, dazu kartonweise original verpackte Hygieneartikel. Allesamt Spenden aus der Gemeinde Nottuln für Flüchtlinge aus der Ukraine. Gesammelt von einer privaten Gruppe, die der Krieg in der Ukraine und die dadurch verursachte Not nicht kalt lässt.

„Wir sind ein Team. Wir wollen helfen“, sagt Jürgen Küdde. Der 43-jährige Nottulner ist einer aus einer Gruppe von rund 20 Männern und Frauen in der Gemeinde, die derzeit Spenden sammeln, Hilfsgütertransporte nach Polen organisieren und sich vor allem auch um die rund 25 bis 30 ukrainischen Flüchtlinge kümmern, die in Nottuln schon angekommen sind.

„Wir bringen die Flüchtlinge nicht nur einfach nach Deutschland“

Letzteres ist auch ein besonderes Merkmal dieser Gruppe: „Wir bringen die Flüchtlinge nicht nur einfach nach Deutschland und setzen sie irgendwo ab. Wir begleiten sie auch bei ihren ersten Schritten hier“, betont Diana Diel. Die Nottulnerin, die beruflich als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache arbeitet, kümmert sich vor allem um die Unterbringung der Menschen. Das bedeutet, sie nimmt Kontakt zu denen auf, die Wohnraum anbieten, und überlegt, welche Personen zu diesem Wohnangebot gut passen.

Dass diese Hilfe wichtig und richtig ist, da hat Diana Diel keine Zweifel. Am Wochenende war sie noch mit anderen Helfern im polnischen Krakau und hat zehn ukrainische Flüchtlinge – Mütter und Kinder – mit nach Nottuln zurückgenommen. Die Zustände am Bahnhof in Krakau seien chaotisch. Bei manchem Anblick habe ihr der Atem gestockt, wenn beispielsweise Mütter mit Säuglingen in irgendwelchen Ecken auf dem Beton sitzen, von Hunger, Kälte, Erschöpfung und Verzweiflung gezeichnet. Und, so berichtet sie im WN-Gespräch: „Ich habe den Eindruck gewonnen, dass immer mehr Kriminelle versuchen, die Notlage der Flüchtlinge auszunutzen.“

Im Sachspendenlager der privaten Nottulner Ukraine-Hilfe herrscht schon fast ein Angebot wie in einem kleinen Kaufhaus. Beinahe täglich kommen ukrainische Flüchtlinge, um sich mit Kleidung und anderen Sachen zu versorgen. Ein Großteil der Spenden ist auch für den nächsten Hilfstransport nach Polen bestimmt. Foto: Ludger Warnke

Dass er seine Freizeit einmal hauptsächlich dazu nutzen wird, Hilfe zu organisieren, hat sich Jürgen Küdde wohl nicht vorgestellt. Vor gut drei Wochen ist er auf den Spendenaufruf von Oliver Voß gestoßen (wir berichteten), hat diesen in seiner Facebook-Gruppe gepostet und hat auch selbst beim Verladen der Güter mit angepackt. Seitdem ist er nun aktiv in der Ukraine-Hilfe dabei und hat mittlerweile, das darf man so bezeichnen, eine der Schlüsselpositionen inne. Denn der 43-jährige Nottulner, beruflich beim Paketdienst UPS beschäftigt, ist bestens vernetzt. Immer scheint er jemanden zu kennen, der einen kennt, der helfen kann. Mittlerweile pflegt die Gruppe gute Kontakte zu anderen Gruppen in der Region.

Für die Organisation nutzt die Gruppe Whatsapp. Da gibt es themenbezogene Chatgruppen, die sich mal nur um Spenden, mal um Freizeitangebote für Kinder, um Wohnraum oder um die Vorbereitung des nächsten Hilfstransportes kümmern. „Wir haben sogar eine Traumagruppe, in der eine Expertin dabei hilft, die Erlebnisse zu verarbeiten“, schildert Küdde. Und: Die Ukraine-Hilfe steht in Kontakt mit dem Sozialamt der Gemeinde und auch der Ausländerbehörde des Kreises.

Themenbezogene Organisation der Gruppe

Die Aktivitäten der Gruppe erfahren in der Bevölkerung viel Lob und auch Unterstützung. „Wir möchten uns sehr herzlich bei allen bedanken, die uns bislang unterstützt haben“, betonen Jürgen Küdde und Diana Diehl. Viele bieten ihre Hilfe ohne zu zögern an. Die Schausteller des Frühjahrssends Münster zum Beispiel werden kommenden Dienstag den Kindern und Müttern einen kostenlosen Send-Besuch ermöglichen, hat Schausteller Arno Heitmann der Gruppe mitgeteilt. Das Gasthaus Kruse-Jacob in Nottuln hat die Patenschaft für die Flüchtlinge in Form von Essen und Trinken übernommen. Auch aus der Kaufmannschaft erfährt die Gruppe Hilfe.

Diese Unterstützung gibt den Helferinnen und Helfern ein gutes Gefühl. „Wenige Hände schaffen wenig, viele Hände schaffen viel“, diesen Spruch benutzt Jürgen Küdde gerne, um den Charakter der privaten Nottulner U­kraine-Hilfe zu beschreiben. Mit der Unterstützung aus der Bevölkerung haben viele Hände schon viel erreicht.