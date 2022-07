Viele neue Künstler kommen ins Dorf

Wenn Kunst, Kultur und Kulinarik sich an ganz besonderen Orten treffen, dann ist wieder Daruper Landpartie. Zum 15. Mal laden die Organisatoren in diesem Jahr zu der beliebten Ausstellung ein, für die sich auch private Räume und Gärten öffnen. Über die Jahre hin hat sich die Landpartie weiterentwickelt, betonen die Organisatoren. Die Zahl der ausstellenden Künstler wächst kontinuierlich und mit ihnen die Zahl der Ausstellungsorte. Auch das Rahmenprogramm greift stets interessante Themen und kulturelle Angebote auf. Am 6. und 7. August (Samstag und Sonntag) verwandelt sich Darup in ein Künstlerdorf.

Malerin Michaela Kura

In loser Folge stellt die Redaktion wieder diejenigen Künstlerinnen und Künstler vor, die zum ersten Mal mit ihren Arbeiten auf der Landpartie vertreten sind. Den Auftakt macht heute die Malerin Michaela Kura.

Sie ist im Rheinland aufgewachsen, hat schon als Kind gerne gezeichnet, als Jugendliche Malunterricht bei einer Künstlerin genommen und nach Abitur und Ausbildung Visuelle Kommunikation in Düsseldorf studiert. Während dieser Zeit haben sie besonders die künstlerisch freien Kurse gereizt, heißt es in einem Pressebericht der Landpartie. So konnte sie sich unter anderem bei Wolf Erlbruch, Ulf Rungenhagen und Ton van der Laaken ausprobieren.

Vor allem aber haben sie Andreas Rosenthal und Teunissen van Manen geprägt. In deren Kursen hat sie gelernt, konventionellen Grenzen experimentell zu begegnen und sich bei der Umsetzung nie zu früh zufrieden zu geben. Gerade bei Rosenthal-Kursen hat Kura die Erfahrung gemacht, dass in der Loslösung vom eigenen Werk und in der bewussten Demontage kreative Energie stecken kann, die sie zu neuen Wegen führt und über sich hinauswachsen lässt.

Bild und Text untrennbar miteinander verbunden

Neben der bildnerischen Auseinandersetzung hat Kura immer auch die textuelle Darstellung interessiert. Bild und Text sind für sie untrennbar miteinander verbunden, was sie zu einem weiteren Studium (Germanistik und Medienwissenschaft, M.A.), zu einigen Publikationen und künstlerisch vor allem zur Verwendung von Textelementen im Bildwerk geführt hat. Dabei kommen neben Zeichnung und Malerei auch Kopierverfahren, Collage, Pappmaché sowie Druck- und Fototechniken zum Einsatz.

Im Fokus ihrer Arbeiten stehen in der Regel Textausschnitte und -fragmente, sogenannte Zeilenwaise, die neu in Szene gesetzt werden, und die beständige Suche nach neuen Kompositionsmöglichkeiten und Ausdrucksformen, die irritieren, Lesarten verändern und den Blick erneuern.