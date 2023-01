Vielseitigkeit und Können überzeugen

Auch wenn der erste Monat im neuen Jahr schon beinahe vorüber ist, für ein Chorkonzert „zum neuen Jahr“ mit dem Chorus Cantemus ist es nie zu spät. Mit dem Programm „Lasset uns frohlocken“ startete der Appelhülsener Kammerchor fulminant ins neue Jahr und sorgte nicht nur dafür, dass wunderbar-harmonische Töne durch die Nottulner St.-Martinus-Kirche schwebten, sondern am Sonntagnachmittag auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg ins Gotteshaus fanden.

Wieder einmal stellte der Chor sein Können und vor allem seine Vielseitigkeit unter Beweis. Zwar besteht der Chorus Cantemus bereits seit 33 Jahren – aber in die Jahre gekommen ist er wahrlich nicht. Was nicht zuletzt auch an Chorleiter und Kantor Thomas Drees liegen mag, der am Sonntag nicht nur dirigierte, sondern auch die Oboe spielte. Zusammen mit der Sopranistin Carolin Olbrich bot er „Jesu komm in meine Seele“ von Georg Philipp Telemann.

Thomas Drees spielt Oboe

Klarinettist Thomas Wituls­ki stand mit dem 2. Satz aus dem Konzert für Klarinette Nr. 1 f-Moll von Carl Maria von Weber dem Hörgenuss in nichts nach. So manch einem aus dem Publikum fiel es nicht leicht, sich den lobenden Applaus bis zum Schluss aufzuheben.

Der Chor selbst zeigte zusammen mit der Pianistin Elina Semenova immer wieder, wie breit er aufgestellt ist. Das Repertoire des Neujahrskonzertes ließ für die Freunde der Chormusik keine Wünsche offen. Schon die Einleitung mit „Stemning“ für einen vierstimmigen Chor von Wilhelm Peterson-Berger war gelungen. Aber auch sechsstimmig wie bei Max Regers „Unser lieben Frauen Traum“ oder gar achtstimmig mit Felix Mendelssohn Bartholdys „Lasset uns frohlocken“ war für das Publikum ein Genuss.

Wohlverdienter Applaus für den Chorus Cantemus Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Chorleiter Thomas Drees (Klarinette) und Carolin Olbrich (Sopran). Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Auch Chorleiter und Kantor Thomas Drees beherrscht die Klarinette. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Thomas Witulski begeisterte mit der Klarinette. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Sopranistin Carolin Olbrich sang ein Solo. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann Der Appelhülsener Kammerchor Chorus Cantemus lud zum Neujahrskonzert in die Nottulner St.-Martinus-Kirche ein. Foto: Iris Bergmann

Schön zu hören waren auch die puren Männer- oder Frauenstimmen. So boten Letztere „Hebe deine Augen auf“ aus dem Oratorium Elias von Mendelssohn Bartholdy dar. Die Männerstimmen wechselten derweil ihren Platz und sangen „Ave Maria“ von Jakob Arkadelt von der Orgelbühne herunter. Dort hatte zwischenzeitlich auch die Pianistin Elina Semenova Platz genommen und spielte kraftvoll Johann Sebastian Bachs Fantasia für Orgel in G-Dur.

Nachdem die letzten Töne von Morten Lauridsens „Sure on this Shining Night“ und Dan Forrests „Shalom“ erklungen waren, konnte das begeisterte Publikum – endlich, endlich – den wohlverdienten Applaus spenden.