Vier für die Sicherheit

Wenn sich die Urlauber in die Wellen der Ostsee stürzen, können sie sich auf die Wasserretter verlassen, die ein Auge auf sie haben. Auch in diesem Jahr waren wieder DLRG-Aktive aus Nottuln dabei.

Auch in diesem Jahr trieb es die Deutschen im Urlaub wieder an die Strände der Ostsee. Rund 7 Millionen Gäste genossen das gute Wetter in den Ostseebädern. Für ihre Sicherheit am und im Wasser sorgten DLRG-Wasserretter aus ganz Deutschland, darunter auch vier Rettungsschwimmer aus Nottuln: Maja Mühlenkamp, Lukas Willenborg, Lara Petermann und Sebastian Splitthoff.

Eingesetzt im Ostseebad Dahme in der Lübecker Bucht überwachten die Nottulner Rettungsschwimmer gemeinsam mit ihren 22 Kollegen den sechs Kilometer langen Strandabschnitt sowie die angeschlossene Seebrücke. Von den sechs roten Wachtürmen aus hatten sie einen guten Blick über die Lage auf dem Strand und im Wasser. Wie für die meisten Kollegen dauerte ihr ehrenamtlicher Einsatz an der Küste zwei Wochen.

Zwei Wochen ehrenamtlicher Einsatz

An jedem Tag öffneten die Wachstationen von 9 bis 18 Uhr. Hauptaufgabe der Rettungsschwimmer ist es, für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen und im Ernstfall schnell Erste Hilfe zu leisten. Dazu hatten sich die Rettungsschwimmer zu Hause in ihren Ortsgruppen zu Ersthelfern und Sanitätern ausbilden lassen.

Für die schnelle Hilfe im Wasser stehen den Rettern leichte Rettungsboote zur Verfügung, mit denen Verletzte umgehend aufgesucht und gerettet werden können. Während der Einsatzzeit der Nottulner Schwimmer mussten häufiger verschwundene Kinder gesucht sowie Quallenstiche von Feuerquallen und Schnittwunden behandelt werden.

Ein Teil der Zeit an der Küste entfiel zudem auf Training, Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Kennenlernen der Ortsgruppen. So wurde am Anfang der zwei Wochen mit einem Leistungsnachweis „Run-Swim-Run“ die Rettungsfähigkeit überprüft. Der Nachweis bestand aus einem Sprint ins Wasser, gefolgt von einer Runde im Meer um die Seebrücke herum und einem Schlussspurt zum Strandaufgang. Verteilt über die Zeit fanden wiederholt Übungen mit den örtlichen Rettungsmitteln, Rettungsbrettern und Booten bei Wellengang statt, um im Einsatz sicher damit umgehen zu können. Nach dem Dienst wurde als Gruppe zusammen gekocht, wurden Mottoabende veranstaltet und die Umgebung erkundet.