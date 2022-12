Vier Schilder für den Friedenspfahl

„Möge Frieden auf Erden sein“: Dieser Wunsch steht in vier verschiedenen Sprachen auf den Schildern für den Friedenspfahl in Chodzież. Komiteevorsitzender Robert Hülsbusch und Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes schickten die Schilder zusammen mit einem Weihnachtsbrief nach Polen.

„Nichts eint uns in dieser Zeit mehr als der Wunsch nach Frieden“, betont Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. Bei seinem Besuch in Nottulns polnischen Partnerstadt im Herbst dieses Jahres berichtete der Bürgermeister von den Friedenspfählen, die in Nottuln und in den Ortsteilen aufgestellt werden sollen, und stellte die vier Schilder für einen Friedenspfahl in Chodzież als Gastgeschenk in Aussicht.

Sein Kollege auf polnischer Seite, Jacek Gursz, und die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Chodzież, Beata Roguszka, zeigten im Herbst großes Interesse an der Aufstellung eines Friedenspfahls in ihrer Stadt und freuten sich, dass die Schilder dafür aus Nottuln kommen. Dieses Versprechen löst der Nottulner Verwaltungschef nun ein.

„So eine gemeinsame Aktion passt sehr gut zu der aktuellen Situation und auch zu unserem vergangenen Partnerschaftsjahr“, schreiben Thönnes und Hülsbusch in ihrem Weihnachtsbrief. „Wir erinnern uns sehr gerne an unsere gemeinsame Jubiläumsfeier und auch an das Treffen zum 400-jährigen Jubiläum des Martini-Marktes“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Zu beiden Anlässen haben wir uns in unserem Ortskern zu einem Friedensgedenken getroffen. Eure Redebeiträge haben uns sehr beeindruckt und wirken noch nach.“