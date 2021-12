Vier Superheldinnen landen auf der Bühne des Gymnasiums

Eigenartige Störgeräusche kamen aus den Lautsprechern im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. „Die kommen vom Planet Optinus“, stellte der Nachrichtensprecher fest, den die hauptsächlich jungen Besucherinnen und Besucher des Tanztheaters „Turbogigamanipoweristisch“ im Fernsehbild auf dem großen Tuch sehen konnten, das über die Bühne gespannt war. Dort lebten die vier Superheldinnen Turbo, Giga, Mani und Power, erfuhren die Zuschauer in der Sendung. Im Film bekamen sie deren Energie und Können vorgeführt.

Fantasievolle Choreografie

Aber was war das? Plötzlich verschwanden die Vier auf der Leinwand und standen leibhaftig in Nottuln auf der Bühne. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre schienen sie ihre Fähigkeiten aber verloren zu haben. Ihre Kräfte schwanden, bis sie erschöpft am Boden lagen.

Die vier Akteurinnen von „MNEME kollektivs“, Charlotte Petersen, Sarah Bernhard, Friederike Klodwig und Isabel Bernhard, erzählten die Geschichte für kleine und große Zuschauer ganz ohne Worte, stattdessen mit Tanz und Akrobatik.

Mit einer fantasievollen Choreografie verdeutlichten die Tänzerinnen, wie die vier Superheldinnen auf der Erde ihre Kräfte schließlich zurückgewinnen. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche und vertrauten sich. Dabei ging es zwischendurch recht turbulent zu. Zum guten Schluss unterstützte die Stärkere die Schwächeren und riss sie mit, bis schließlich alle vier Heldinnen gut gelaunt wieder zu ihren Kräften kamen.

Workshop für Kinder

Zwei Vorstellungen präsentierten die professioneller Tänzerinnen am Samstag im Forum, füllten neue Bewegungsideen mit Leben und schufen dabei Zugänge für ihr Publikum. Nach der Vormittagsvorstellung boten sie außerdem noch einen Workshop an, bei dem die Kinder ihre individuellen Stärken erforschen konnten, indem sie kreativ, bewegungsfreudig und ohne Grenzen über ihre Talente nachdenken konnten.