Volle Hütte in der Heide

Das Wetter und die Stimmung an der Vogelstange in der Detterheide hätten nicht besser sein können.

„Die Vogelstange wurde bei Königs- beziehungsweise Kaiserwetter gerockt.“ Besser kann man die Herbstfeier der beiden Schapdettener Schützenvereine nicht beschreiben, berichten diese in einer Pressemitteilung.

Die Schützenvereine hatten an alle Altersgruppen gedacht: Süßigkeiten, Waffeln, Pommes, Brat- und Currywurst gegen den Hunger und diverse Kaltgetränke gegen den Durst. Die waren bei dem Wetter auch dringend nötig und mussten zwischendurch nachgeholt werden. „Die Schapdettenerinnen und Schapdettener haben das Feiern nicht verlernt“, stellten die Organisatoren zufrieden fest.

„Schapdettener haben das Feiern nicht verlernt“

Die Kinderhüpfburg und ein elektrischer Bulle waren wahre Publikumsmagneten. Insbesondere der elek­trische Bulle hatte es einigen Gästen angetan. Der Ehrgeiz ging so weit, dass Hosen ausgezogen oder getauscht wurden, um sich länger auf dem bockenden und rotierenden Bullen halten zu können. Das blieb den Zuschauern natürlich nicht verborgen und sorgte für zusätzliche Stimmung. Gewonnen hat das Bullenreiten Eva-Maria Maas, die sich nicht nur am längsten, sondern auch am elegantesten auf dem Tier gehalten hat.

Der Bulle durfte irgendwann seine Arbeit einstellen, und die Kinder waren längst im Bett: Da hatten die Erwachsenen Zeit für eine zünftige Party – „und die ist es dann auch geworden“, heißt es abschließend.