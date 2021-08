Vom Dorfladen bis nach Havixbeck

Die Nottulner Grünen waren in den Baumbergen unterwegs. Mit der Bundestagskandidatin Dr. Anne-Monika Spallek ging es unter anderem zum wiedereröffneten Dorfladen. Für die Schapdettener kehrt so eine wichtige Einkaufsmöglichkeit in ihr Dorf zurück.

Die Nottulner Grünen machten sich trotz eines westfälischen Sommerregens in kleiner Runde auf zu ihrer geplanten Radtour durch die Baumberge. Erste Station war der Dorfladen in Schapdetten.

Dort trafen sich die Teilnehmer mit ihrer Bundestagskandidatin Dr. Anne-Monika Spallek, um mit ihr den genossenschaftlich organisierten Laden zu besuchen. Spallek setze sich besonders für den ländlichen Raum und seine regionale Versorgung ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Der rein ehrenamtlich geführte Laden hat seit seiner Gründung 2013 wieder Leben in das kleine Dorf gebracht, in dem es jahrelang keinerlei Einkaufsmöglichkeiten mehr gegeben hatte. Umso mehr freuten sich alle ehrenamtlich Verantwortlichen über die Neueröffnung am vergangenen Samstag. Denn der Dorfladen war – wie berichtet – durch die Sprengung eines Geldautomaten verwüstet worden. Um die fußläufige Versorgung für die Schapdettener Bevölkerung zu erhalten, wurde der Verkauf in einen Container verlegt. Nun ist der Aufbau des Dorfladens abgeschlossen – alles ehrenamtlich und unter Mithilfe vieler Dorfbewohner.

Fußläufige Einkaufsmöglichkeit für mehr Lebensqualität

„Der Dorfladen hat sich zu einem lebendigen Treffpunkt entwickelt, und das Konzept trägt sich Dank genügend helfender Hände gut“, berichten die Grünen weiter. Das Angebot umfasse alle Waren für den täglichen Einkauf. „Fraglos ist der Dorfladen eine Investition in die Lebensqualität vor Ort.“ Zudem erspare er unnötige Wege mit dem Auto und sei damit ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz in der Gemeinde.

Gemeinschaftliches Gärtnern

In Havixbeck hatten sich die Grünen mit Bürgermeister Jörn Möltgen und den Vorstandsmitgliedern des dortigen Ortsverbandes zum gemeinsamen Austausch verabredet. Rege Diskussionen gab es unter anderem zu den Themen Erschließung neuer Baugebiete und Kriterien für die Grundstücksvergabe, zur Zusammenarbeit der Baumberge-Gemeinden, zu Radwegen und Verkehrswende.

Die Besichtigung der Kleingartenanlage „Am Siebenbach“ bildete den Abschluss der Tour. Kleingärtner-Ehepaar Voigt berichtet über mittlerweile circa 50 Vereinsmitglieder aus acht Nationen. „Das ist die soziale Seite der Natur: Integration beim Gärtnern“, so die Grünen.