Von Appelhülsen nach Norderney

In diesem Jahr kann die imposante Schnellzugdampflok 01 519 aus dem Schwarzwald noch einmal eingesetzt werden. Wie das im nächsten Jahr ist, steht in den Sternen. Es sei derzeit nicht sicher, ob genug Geld für die anstehende Hauptuntersuchung vorhanden sein wird, schreibt Westfalendampf.

Am 11. Juni (Samstag) startet in Appelhülsen ein langer Dampfschnellzug nach Norddeich an die Nordseeküste. Wer möchte, kann von dort aus direkt mit dem Sonderschiff nach Norderney weiterfahren. Mit dieser beliebten Sonderfahrt lebt die alte Tradition der Bäderzüge wieder auf. Das schreibt die Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf aus Emsdetten, die die Fahrt mit dem historischen Schnellzug organisiert, in ihrer Einladung.

Gezogen wird der Zug bis Münster zunächst von einem alten „Krokodil“, der 194 158 der Hammer Eisenbahnfreunde. Ab Münster übernimmt dann die riesige und ungemein leistungsfähige Schnellzugdampflok 01 519 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn den Sonderzug. Die 2470 PS starke und 130 Stundenkilometer schnelle Dampflok sorgt mit ihren zwei Meter großen Treib- und Kuppelrädern überall für Aufsehen, heißt es in der Ankündigung.

Gegen Mittag erreicht der Dampfschnellzug die Nordseeküste. Wer möchte, kann hier aussteigen und den Tag an der Küste verbringen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, im Sonderschiff weiter nach Norderney zu fahren.

Die schöne Nordseeinsel wird nach rund 50-minütiger Überfahrt erreicht. Hier haben die Teilnehmer knapp fünf Stunden Zeit, sich zu entspannen, die Insel zu erkunden oder auch ein erfrischendes Bad in der Nordsee zu nehmen.

Der Sonderzug besteht überwiegend aus sehr bequemen historischen Schnellzugwagen der 1. und 2. Klasse mit Sechser-Abteilen. es gibt keine Holzsitze, betont , erläutert die Arbeitsgemeinschaft. Voraussichtlich sei auch wieder der beliebte Barwagen dabei. Auf dem Hinweg kann hier in Ruhe gefrühstückt werden, während auf dem Rückweg im Barwagen ordentlich gefeiert wird.

Der Sonderzug startet am Bahnhof in Appelhülsen um circa 6.30 Uhr, die Rückankunft erfolgt dort etwa gegen 23 Uhr.

Die Fahrkarten für den Sonderzug nach Norddeich kosten in der 1. Klasse für Erwachsene 119 Euro und für Kinder von drei bis 14 Jahren 79 Euro und in der 2. Klasse 89 Euro beziehungsweise 59 Euro. Die Schiffsfahrt von Norddeich-Mole nach Norderney und zurück kostet inklusive Kurtaxe für Erwachsene 25 Euro und für Kinder 13 Euro.

Die Fahrkarten können im Internet unter www.westfalendampf.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 25 72/17 93 bei der Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf bestellt werden.