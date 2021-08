Von Blutspende bis Flutkatastrophe

Nottuln

60 Jahre waren William Sauer und Hubert Brinkmann ehrenamtlich für das DRK Nottuln tätig. In dieser Zeit haben sie vieles erlebt, zum Beispiel DRK-Helfer bei der Flutkatastrophe in Hamburg 1962 unterstützt und per Megafon auf Blutspenden aufmerksam gemacht. Aber was hat ein 600er Fiat damit zu tun?

Von Iris Bergmann