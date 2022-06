Von der Feuerwehr für die Feuerwehr

Auch die Feuerwehr Nottuln hat sich aktiv am Städtepartnerschaftsjubiläum Chodziez – Nottuln beteiligt. Für die vier Feuerwehrkameraden aus Polen wurde unter der Leitung von Johannes Greve ein buntes Programm organisiert.

Nach der langen Busanreise wurden die Gäste mit einem stärkenden Frühstück begrüßt. Im Anschluss wurden die Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen besucht und Technik, Fahrzeuge und Ausrüstung erkundet. „Mit Hilfe eines Dolmetscher-Teams konnten wir uns intensiv auf fachlicher, aber auch auf persönlicher Ebene austauschen“, erklärt Pressesprecher Tobias Plogmaker in einer Mitteilung.

Am Freitag ging es zur Kreisleitstelle nach Coesfeld. Da die Feuerwehr im Nachbarland anders organisiert ist, beobachteten die Gäste die Abläufe der Notrufannahme, der Ortung von Handys und der Alarmierung der Einsatzkräfte sehr genau. Nach einem Mittagessen und der Besichtigung des Klosters Gerleve stand dann eine Führung durch das neue Gerätehaus in Billerbeck auf dem Programm, ehe der Tag beim offiziellen Abendessen am Longinusturm ausklang.

Fachlicher und persönlicher Austausch

Münster war das Ziel am Samstag. Dort wurde die Gruppe von Thomas Flammer durch den Dom und die Lambertikirche sowie über den Markt und den Prinzipalmarkt geführt. Am frühen Abend wurde der Gottesdienst in Appelhülsen besucht und anschließend am Bürgerzentrum der städtepartnerschaftliche Austausch vertieft.

Am Sonntag vor der Abfahrt wurde dann – wie berichtet – der ausgemusterte, aber gut erhaltene, Mannschaftstransportwagen an die polnischen Kollegen übergeben, heißt es abschließend.