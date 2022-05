„Von ganzem Herzen danke!“

Ukrainische Frauen und Kinder gestalteten das Friedensgedenken am Stiftsbrunnen in Nottuln.

„Schon seit drei Monaten organisieren sie das Freitagsgedenken“, bedankten sich die Frauen aus der Ukraine, die nun in Nottuln leben, am Freitagabend bei den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Mahnwache gegen den Krieg in ihrem Land.

An die 200 Besucher lauschten an diesem Abend den Gedanken, Liedern und Gedichten der ukrainischen Frauen und Kinder. Berührende Geschichten über vom Krieg Betroffene, von den Kindern vorgetragene Gedichte und die anderen Beiträge der Frauen wurden von Darya Gerding oder auch von den Ukrainerinnen selbst mit Hilfe von Übersetzungsprogrammen in Deutsch wiedergegeben.

Viel Applaus verdiente sich als Erster der neunjährige Jaroslav, der die Nationalhymne auf seinem Saxofon spielte. Olga und Dimitrij sangen ein Lied vom „Krieg, der nicht deiner ist“. An die Anwesenden hatten die Veranstalterinnen den ins Deutsche übersetzten Text dieses Liedes und auch „Lasst uns ein Lied für die Ukraine singen“ verteilt.

Neunjähriger bläst Nationalhymne auf dem Saxofon

Vier junge Frauen rührten die Zuschauenden mit ihrem Tanz, mit dem sie ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft zum Ausdruck brachten, an. Gelbe und blaue Bänder spannten die Frauen danach zum gemeinsamen Halten in die Runde, als einmütiges Zeichen gegen den Krieg. Die Jüngsten trugen ein Gedicht über die Ukraine vor und die Gestalterinnen des Friedensgedenkens verdeutlichten: „Wir lieben die Ukraine von ganzem Herzen.“

Ein wenig von der Tradition ihres Landes vermittelten sie an diesem Abend auch. So erfuhren die Anwesenden, dass der nationale Kopfschmuck ukrainischer Frauen, ein Blumenkranz mit Schleifen, sowohl Zierde als auch ein Talisman für die Trägerin ist. Gelb und Blau dominierten bei den Kränzen, die ihnen die kleinen Mädchen präsentierten. Motanka, aus blauem und gelben Band gewickelte Puppen, verschenkten die ukrainischen Kinder an ihre deutschen Altersgenossen.

Ganz viele blau-gelbe Herzen verteilten sie anschließend an alle Anwesenden als Zeichen der Dankbarkeit. „Unsere Kinder haben wieder ein Lächeln im Gesicht“, sagten die Frauen „von ganzem Herzen danke“.

„Lasst uns ein Lied für die Ukraine singen“, sangen die ukrainischen Gäste zum guten Schluss in ihrer Heimatsprache – und alle rund um den Brunnen winkten ihnen dabei zu.