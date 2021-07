Von Italien nach Argentinien

Es ist eine Rückkehr zu mehr Normalität, über die sich vor allem die Musikfreunde in der Gemeinde sehr freuen: Das Landesjugendorchester NRW ist wieder in Nottuln und führt hier eine Probenphase durch. „Wir wohnen in unserer geliebten Jugendherberge und arbeiten in den Räumen des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, das uns dankenswerterweise von der Gemeinde Nottuln zur Verfügung gestellt wird“, schwärmt Rita Menke, langjährige Projektmanagerin des Orchesters.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch