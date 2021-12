Von kreativ bis kunstvoll

Appelhülsen

Es ist schon eine Institution in der Weihnachtszeit. Am Wochenende öffnete die Appelhülsener Krippenausstellung bereits zum 25. Mal ihre Tore. Auch dieses Mal waren viele kreative und kunstvolle Exponate dabei. Das kleinste hing an einer abgesägten Kirchturmspitze.

Von Marita Strothe