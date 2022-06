Vorbereitung auf das Jubiläum

Am Pfingstmontag trafen sich die Mitglieder der Kameradschaft ehemaliger Soldaten zur Jahreshauptversammlung beim Geschäftsführer Ralf Leifken. Nach der Begrüßung und den Regularien kam man zügig zum Punkt Ehrungen. Leider konnte die Kameradschaft pandemiebedingt zwei Jahre lang keine Versammlung durchführen, folglich auch keine Ehrungen vornehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das wurde jetzt nachgeholt.

Jubilare aus dem Jahr 2020 waren Helmut Kuhlmann mit einer 30-jährigen Mitgliedschaft, Heinz-Hubert Zumbrink (40 Jahre) und Helmut Giering (50 Jahre). Jubilare aus dem vergangenen Jahr 2021 waren: Udo Zumbrink (30 Jahre Mitgliedschaft), Jürgen Zumbrink, Ralf Leifken und Herbert Jostmeier (40 Jahre), Peter Olszewski, Bernhard Schulte und Ferdinand Schulze Detten (50 Jahre) sowie Josef Offer und Hermann Leifken (60 Jahre).

Ehrungen aus den vergangenen zwei Jahren

Alle Jubilare erhalten nachträglich eine kleine Aufmerksamkeit.

Personell ändert sich bei der Kameradschaft zunächst nichts. Da die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Schapdetten im Jahr 1923 gegründet wurde, steht im Jahr 2023 das 100-jährige Jubiläum auf der Agenda. Gefeiert werden soll am 9. Juli 2023 (Sonntag) mit allen ortsansässigen Vereinen. Hierzu wurde ein Organisationsteam gegründet. Diesem gehören Heinz Hubert Zumbrink, Ralf Leifken, Josef Offer, Jürgen Zumbrink sowie Helmut Giering an.

Gleichzeitig strebt die Kameradschaft für das Jubiläum 2023 die Sanierung des Ehrenmals an. Wann und in welchem Umfang dies geschehen soll und kann, werde noch geklärt, heißt es in der Pressemitteilung der Kameradschaft. Kontakt mit der Gemeinde habe man bereits aufgenommen. Eine Vorabsanierung des Daches sei bereits im Juni vergangenen Jahres erfolgt.