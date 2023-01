Vorbild „Élysée-Vertrag“

Anlässlich des 60. Jahrestages des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages vom 22. Januar 1963 erinnert das Nottulner Partnerschaftskomitee an die große Bedeutung dieses Vertrages. Der Freundschaftsvertrag, auch Élysée-Vertrag genannt, habe nicht nur eine neue, friedliche Achse in Europa begründet, sondern sei auch Startschuss für eine Vielzahl von Städtepartnerschaften gewesen. Jumelage.eu, eine Plattform für deutsch-französische kommunale Partnerschaften, berichtet von aktuell etwa 2300 Partnerschaften zwischen Kommunen beider Länder. „Das ist mit Abstand der intensivste und zahlenmäßig stärkste Austausch zwischen zwei Nationen“, betont das Partnerschaftskomitee.

Jubiläum in Frankreich feiern

Auch die Partnerschaft zwischen Nottuln und Saint-Amand-Montrond gehört zu denjenigen Verbindungen, die mit ihrer Freundschaft alte Diskrepanzen überwinden helfen. Am 16. März 1984 unterzeichneten Hubert Kellermann, ehrenamtlicher Bürgermeister von Nottuln, und Serge Vinçon, hauptamtlicher Bürgermeister von Saint-Amand-Mont­rond, die Partnerschaftsurkunde. 2024 wird dazu in Frankreich das 40-jährige Jubiläum gefeiert.

Laurette Denquin, Vorsitzende des Komitees in Saint-Amand-Montrond, und Günter Dieker, Vorsitzender des Nottulner Komitees/Fachbereich St. Amand, entschlossen sich, den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages zum Anlass zu nehmen, mit jeweiligen Pressemeldungen die Bedeutung dieses Tages für Europa, für Deutschland und Frankreich, für die Kommunen Nottuln und Saint-Amand-Montrond und ihre Bürger zu betonen.

Erinnerung wach halten

„Wir müssen die geschichtlichen Hintergründe präsent halten und gleichzeitig mit jungen Leuten an der Gestaltung der Gesellschaft weiterarbeiten. Die Probleme in der Welt, Kriege und Klimakrise, sind isoliert nicht zu lösen. Deswegen wird das 40-jährige Jubiläum sich verstärkt der Natur widmen“, betont Komiteevorsitzender Günter Dieker. Weiter heißt es in der Erklärung: „Wir müssen international Flora und Fauna schützen und verstärkt in unser tägliches Leben mit allen Facetten einbeziehen. Wir setzen dabei auf die Unterstützung breiter Bevölkerungsschichten und werden in den nächsten Monaten hierzu Initiativen entwickeln und Gruppen ansprechen.“