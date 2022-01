Vorfahrt für eine „Ringlinie“

Jahrelang durfte sich der Bürgerbusverein Baumberge seit der Gründung 2008 über steigende und stabile Fahrgastzahlen freuen. Waren es im Gründungsjahr gerade mal 250 Fahrgäste, wurden es schon bald deutlich mehr. Besonders als man die Gemeinde Havixbeck mit ins Boot holte und 2010 mit den Linien B 31 und B 32 das Angebot optimierte. Passend zum zehnjährigen Bestehen in 2018 durften sich die Ehrenamtlichen aus Havixbeck und Nottuln über den 10 000. Fahrgast freuen. Doch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen haben für einen massiven Einbruch bei den Fahrgastzahlen von bis zu 50 Prozent gesorgt. Diesem Rückgang will der Bürgerbusverein Baumberge nun eine strategische Neuausrichtung entgegensetzen. Aus zwei bestehenden Linien soll eine neue „Baumberge-Ringlinie“ entwickelt werden, die von Nottuln über Havixbeck, Tilbeck, Schapdetten und Stevern wieder zurück nach Nottuln führt.

Debatte im Fachausschuss

Die Gemeindeverwaltung Nottuln wirbt dafür, dieser Neuausrichtung zuzustimmen und den Verein bei der Umwandlung zu begleiten. Die Gemeindepolitik beschäftigt sich am kommenden Dienstag (25. Januar) im zuständigen Fachausschuss für Umwelt und Mobilität in öffentlicher Sitzung mit dem Thema (19 Uhr, Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums).

Aktuell bedienen die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusvereins Baumberge zwei Linien: Die Linie B 31 verbindet Nottuln-Rhodeplatz mit Appelhülsen-Bahnhof und führt durchs Stevertal und Schapdetten. Hier werden 22 Haltestellen viermal täglich nach Appelhülsen und dreimal täglich in Richtung Rhodeplatz angefahren. Die Linie B 32 verbindet Nottuln-Rhodeplatz mit dem Stift Tilbeck in Havixbeck. Auf dieser Strecke über Longinusturm (nur im Sommer) und Ortsmitte-Havixbeck sind es 16 Haltestellen, die viermal täglich in beide Richtungen angefahren werden.

Stadtbuslinie C 85 steht in Konkurrenz zur Bürgerbuslinie B 31

Vom Rückgang der Fahrgastzahlen ist insbesondere die Linie B 31 Nottuln-Appelhülsen betroffen. Neben den coronabedingten Auswirkungen kommt die Konkurrenz durch den Linienbus C 85 noch dazu. Seitdem die frühere Taxibuslinie T 85 (Fahrten nur nach Voranmeldung) in das reguläre, anmeldefreie Linienangebot C 85 umgewandelt wurde, sind die Fahrgäste verstärkt auf das neue Stadtbusangebot umgestiegen. Als Folge kommt es beim Bürgerbus zeitweise zu Leerfahrten, die Wirtschaftlichkeit bleibt auf der Strecke.

Um die Attraktivität des Bürgerbusses zu steigern und die Wirtschaftlichkeit wieder zu ermöglichen, ist die Idee einer neuen „Baumberge-Ringlinie“ erarbeitet worden, die von Nottuln über Havixbeck, Tilbeck, Schapdetten und Stevern wieder zurück nach Nottuln führt. Die neue Ringlinie soll insgesamt 32 Haltestellen anfahren (19 auf Nottulner Gemeindegebiet, 13 auf Havixbecker Gebiet), und die Taktung soll sich von heute drei Stunden auf künftig 1,5 Stunden verbessern. Es geht also um eine Verdoppelung von heute vier Fahrten im Drei-Stunden-Takt auf künftig acht Fahrten im 1,5-Stunden-Takt.

Touristische Wanderrouten mit Bus erreichbar

Die Nottulner Gemeindeverwaltung begrüßt die neue Konzeption des Bürgerbusvereins und sieht in der Baumberge-Ringlinie große Chancen: „Die höhere Haltestellendichte sowie die neue Linienführung bieten verbesserte Verknüpfungs- oder Ausgangspunkte zu touristischen Wanderrouten sowie eine verbesserte Anbindung in die jeweiligen Ortskerne von Nottuln und Havixbeck“, erklärt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage.

Noch offen ist, in welchen Größenordnungen sich die finanziellen Auswirkungen bewegen werden.

Einen positiven Beschluss der Politik vorausgesetzt, möchte Nottuln in Abstimmung mit dem Kreis Coesfeld, der RVM und nicht zuletzt Havixbeck die Neuausrichtung begleiten, damit sie zeitnah umgesetzt werden kann.