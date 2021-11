Vorfreude auf Martinimarkt 2022

Hier und da waren am Freitagabend noch kleine Laternenträger und -trägerinnen mit ihren Eltern auf dem Heimweg vom Martinsspiel in den Straßen von Nottuln unterwegs. Sonst war im Dorf nichts so, wie es eigentlich an diesem Wochenende sein sollte. Es standen keine kleinen Buden, in denen allerlei Arten von Leckereien vorbereitet werden, kein Karussell, an dem letzte Hand angelegt wird. Es war still. Aber zum Gasthaus Denter strömten Menschen. Drinnen gab es herzliche Begrüßungen und die Plätze an den runden gedeckten Tischen füllten sich mit fröhlich klönenden Menschen. Der Heimatverein Nottuln hatte zum „Abend der Begegnung“ eingeladen, der dem sonst üblichen Eröffnungsabend zum Martinimarkt in nichts nachstand.

Volles Haus

Der erste Vorsitzende des Vereins, Johannes Moormann, meldete volles Haus. 150 Gäste aus Politik und Gesellschaft, Vertreter von Vereinen und Gruppen, von Kirchen und aus der Geschäftswelt und – als ganz besondere Gäste – der Bürgermeister der französischen Partnerstadt St.-Amand-Montrond, Emmanuel Riotte und sein Frau Babette, waren da.

Moormann blickte auf das vergangene „Corona-Jahr“ zurück, erinnerte an Geschehnisse sowohl in der Gemeinde Nottuln als auch in der Welt. „Wir sollten zurückblicken, sonst können wir keine Lehren aus der Vergangenheit ziehen“, meinte er dazu. Er schaute aber auch hoffnungsvoll voraus auf das kommende Jahr, in dem der 400. Nottulner Martinimarkt gefeiert werden soll. „Dann gibt es einen ganz besonderen Eröffnungsabend“, versprach er.

Absage war richtig

Auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes richtete Grußworte an die Gäste: „Wer hätte gedacht, dass wir den Martinimarkt auch in diesem Jahr wieder absagen müssen“, bedauerte er und betonte: „Nicht zuletzt angesichts der rasant steigenden Zahlen in den vergangenen Wochen war diese Entscheidung sicherlich richtig.“ Erfreut fügte er hinzu: „Lassen Sie uns über all das freuen, das nach der Zeit des ‚Feier-Fastens‘ wieder geht.“

Nach den offiziellen Worten kam der Ehrengast des Abends. Der Heimatverein hatte mit Dr. Mathias Austermann nicht nur einen echten Nottulner als Gastredner gewinnen können, sondern auch einen Kenner der Geschichte des Stiftsdorfes. Er blickte mit den Gästen 1200 Jahre zurück zu den Anfängen von Nottuln. Er gab Einblicke in die abwechslungsreiche und spannende Geschichte, die so manchen Gast in Erstaunen versetzten und die sicher auch noch beim abschließenden gemütlichen Essen in die Gespräche einflossen.