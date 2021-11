Vorleser mit Vorerfahrung fesselte seine Zuhörer

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes hatte am Dienstag in der Astrid-Lindgren-Grundschule die angenehme Aufgabe vorzulesen. Die Jungen und Mädchen der Klasse 2a sowie deren Lehrerin Doris Lienstromberg (r.) freuten sich sowohl auf den Vorleser als auch auf die Geschichte

Nur wenige Sätze reichten und schon wurden die etwas aufgeregten Jungen und Mädchen, die sich im Kreis um Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes versammelt hatten, mucks­mäuschenstill. Thönnes war am Dienstag nicht in amtlicher Mission in die Astrid-Lindgren-Grundschule gekommen, sondern als Vorleser einer spannenden Geschichte. Wie jedes Jahr veranstaltet die Schule rund um den Geburtstag ihrer Namensgeberin eine Lesewoche, in der Bücher und das Lesen täglich in den Mittelpunkt rücken.

Unterstützung fand die Schule dabei auch in Jacqueline Esplör von der gleichnamigen Stiftsbuchhandlung. Sie organisierte kurzerhand dort eine kleine Ausstellung.

Höhepunkt der Lesewoche aber ist stets der Vorlesetag. „Die Kinder des ersten Jahrgangs lesen immer etwas von Astrid Lindgren“, wusste Konrektorin Marion Roperz. Die anderen Jahrgänge suchen sich ihre Literatur aus. So wie die Klasse 2a von Lehrerin Doris Lienstromberg. Sie hatten sich für „Wer verflixt ist Yoko?“ von Knister entschieden.

Höhepunkt der Lesewoche

Aus diesem Buch las nun der Bürgermeister einige Kapitel vor. „Es ist das erste Mal, dass ich als Bürgermeister Kindern vorlese“, freute er sich auf die Aufgabe und verriet, dass er sich mit Kinderbüchern etwas auskenne, denn: „Ich habe selbst ein paar Kinderbücher geschrieben.“ Er war selbst „begeisterter Leser als Kind“, habe viele Bücher verschlungen. Als Erwachsener fasziniere ihn die andere Sprache, die in Kinderbüchern reduzierter und konzentrierter sein und sich auf das Wesentliche beschränken müsse.

Als Vorleser fand Dietmar Thönnes sich schnell ein, zog die Aufmerksamkeit der Mädchen und Jungen auf sich und las mit sichtbarer Freude die Geschichte von Yoko, dem geheimnisvollen Wesen mit den Puschelohren und der Vorliebe für Tiefkühlkost.