Vorstand im Amt bestätigt

„Endlich wieder eine ganz normale Versammlung“, freute sich der Direktor der Nottulner St.-Antoni-Bruderschaft, Michael Sendes. Das sahen wohl die Mitglieder ebenso, denn „es war schon lange nicht mehr so voll“, wie es von dem einen oder anderen an den Tischen zu vernehmen war. Vielleicht lag es aber auch daran, dass es die letzte Versammlung im Gasthaus Denter unter der Regie der Gastronomenfamilie war. Denn zum Ende des Monats wird die Familie Denter in den Ruhestand wechseln.

