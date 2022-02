Vorstand wiedergewählt

Bevor die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes zur Tagungsordnung ihres Ortsparteitages übergingen, bestand allseits das Bedürfnis, sich zu den „kriegerischen Handlungen Russlands“ in der Ukraine auszutauschen. Wie die FDP in einer Pressemitteilung schreibt, herrsche Konsens, dass das russische Vorgehen auf das Schärfste zu verurteilen ist. „Wir stehen für Freiheit und Demokratie für jede Nation und die Unversehrtheit seiner Bürger“, stellte Vorsitzender Markus Wrobel fest. „In diesem Sinne fordern auch wir Herrn Putin dringend auf, die staatliche und territoriale Souveränität der U­kraine anzuerkennen und vorbehaltlos die durch nichts zu rechtfertigenden kriegerischen Handlungen umgehend zu beenden.“

Gast des Parteitages war die Landtagskandidatin Linda Belau. In einem Rückblick auf das vergangene Jahr zog zunächst der Ortsverbandsvorsitzende Markus Wrobel ein positives Fazit zu den Aktionen im Rahmen von Wahlkämpfen und Treffen, die coronabedingt als Zoomkonferenzen abgehalten wurden. So ist auch das traditionelle Dreikönigstreffen nun schon zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer gefallen.

Kritik an den Montagsspaziergängen

Der Bundestagswahlkampf ist mit dem Ergebnis der Regierungsbeteiligung auch aus Nottulner Sicht erfolgreich verlaufen. „Ich bin mir sicher, dass der gewonnene Gestaltungsraum verantwortungsvoll genutzt wird“, resümierte Wrobel. Auch zum Auftreten der Impfgegner in Nottuln nahmen die Liberalen deutlich Stellung: „Die Corona-Pandemie ist kein Spaziergang.“

Mit der Energiewende und dem Klimaneutralitätsziel 2030 setzten sich die Liberalen in einer Videokonferenz mit fachkundigem Beistand von Dr. Peter Bachhausen auseinander. „Die Windenergienutzung unterstützen wir ausdrücklich“, bemerkte Fraktionsmitglied Dr. Martin Geuking, „aber das Aufstellen von Einzelwindkraftanlagen in Nottuln begleiten wir weiterhin kritisch.“

Der im Rahmen einer Betriebsbesichtigung besuchte Energiepark in Saerbeck zeige auf, dass eine Mischung aus Photovoltaik, Windkraft und Biogasanlagen einen hohen Effizienzwert hat, schreibt die FDP in ihrer Pressemitteilung. „Die Lösung“, stellte Werner Bien­stein fest, „kann nur in einem Energie- und Technologiemix liegen.“ Markus Wrobel ist sich sicher, „dass uns hier noch einiger Diskussionsbedarf in Haus steht“.

Energiemix statt Einzelwindkraftanlagen

Zumal die Nottulner Liberalen unter dem Titel „Klimaschutz durch Technologieoffenheit/Biomethan – ein Baustein für die Energiewende“ einen entsprechenden Antrag an den Bundesparteitag der FDP richten und zuversichtlich sind, dass diese Initiative in die Berliner Politik einfließt. Mit der Feststellung steigender Mitgliederzahlen und Lob für die langjährige Treue einiger Mitglieder schloss der Vorsitzende seinen Vortrag.

Fraktionsvorsitzender Helmut Walter zeigte die Aktivitäten und Themen im Gemeinderat auf und lobte das gute Einvernehmen zwischen Fraktion und Ortsverband. Die Knackpunkte Baulandgewinnung und Schaffung von Kita-Plätzen sprach er ebenso an wie eine Gewerbeansiedlung der Agravis AG, die nach seiner Ansicht durchaus Chancen auch in Richtung auf den Klima- und Hochwasserschutz biete, aber noch intensiver Gespräche bedürfe.

Die anschließenden Wahlen bestätigten erwartungsgemäß mit ausdrücklichem Dank für die geleistete Arbeit den Vorsitzenden Markus Wrobel für weitere zwei Jahre im Amt. Mit Britta Demming und Martin Geuking wurden auch die Stellvertreter wiedergewählt und mit dem ebenfalls wiedergewählten Schatzmeister Ingo Schürkötter der Vorstand komplettiert. Ulrike Walter erklärte sich bereit nach einstimmiger Bestätigung, auch weiterhin das Amt der Kassenprüfung auszuüben.