Wahlbüro öffnet am Dienstag

15 514 Wahlberechtigte sind in der Gemeinde Nottuln aufgerufen, bei der Landtagswahl am 15. Mai (Sonntag) mit ihrer Stimmabgabe über die Zusammensetzung des Parlaments in Düsseldorf mitzuentscheiden. Sie haben die Wahl zwischen acht Direktkandidaten bei der Erststimme sowie 29 Parteien bei der Zweitstimme.

Der Neuzuschnitt der Wahlkreise wirkt sich bei dieser Landtagswahl erstmals aus. Die Gemeinde Nottuln und auch die Nachbarkommune Havixbeck aus dem Kreis Coesfeld bilden einen gemeinsamen Wahlkreis mit Teilen der Stadt Münster, wo die Kommunalwahlbezirke Altstadt, Schloss, Geist/Pluggendorf, Aaseestadt, Düesberg, Albachten, Mecklenbeck, Roxel und Sentrup in den neuen Wahlkreis 85/Münster III – Coesfeld III einbezogen worden sind.

Acht Direktkandidaten wollen in den Landtag

Mit Dr. Julian Allendorf (CDU) bewirbt sich ein Nottulner als Direktkandidat um den Einzug in den Landtag. Die weiteren Direktkandidaten dieses Wahlkreises sind Thomas Kollmann (SPD, Münster), Linda Belau (FDP, Münster), Ralf Pöhling (AfD, Münster), Dorothea Deppermann (Grüne, Münster), Joshua Samuel Strack (Die Linke, Remscheid), Ulrich Hill (Die Partei, Münster) und Dr. Torsten Stölting (Volt, Münster).

Die Wahlbenachrichtigungskarten sind per Post bereits auf den Weg gebracht worden. Die ersten Nottulner hatten sie bereits in ihren Briefkästen. Hans-Jörg Teubner vom Wahlamt rechnet damit, dass bis zum kommenden Samstag alle Karten zugestellt sein werden. Wer möchte, kann mit dieser Karte Briefwahlunterlagen schriftlich beantragen. Außerdem ist die Beantragung ab dem heutigen Donnerstag (14. April) online auf www.nottuln.de möglich.

Wahlbüro an der Domherrengasse

Im Gebäude Domherrengasse 4 wird ein Wahlbüro eingerichtet, wo die Bürgerinnen und Bürger ab dem kommenden Dienstag (19. April) ihre Briefwahlunterlagen persönlich beantragen und mitnehmen können. Wer möchte, kann auch gleich direkt vor Ort in der Wahlkabine seine Kreuzchen machen. Im Wahlbüro gilt Maskenpflicht.

„Telefonisch können Briefwahlunterlagen nicht angefordert werden“, betont Hans-Jörg Teubner. Um Rückfragen zu vermeiden, bittet er die Antragsteller, egal ob online oder schriftlich, die Formulare vollständig auszufüllen und auf der Karte auch die Unterschrift nicht zu vergessen.

Am Wahlsonntag (15. Mai) können die Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht in einem der insgesamt neun Wahllokale in Nottuln, Appelhülsen, Darup und Schapdetten ausüben. Auf der Benachrichtigungskarte ist vermerkt, in welchem Wahlraum jeweils gewählt werden muss.

Acht Briefwahlbezirke

Gut unterwegs ist die Gemeinde Nottuln bei ihrer Suche nach Wahlhelfern. Von insgesamt 120 benötigten Helfern fehlten am Mittwochmorgen noch acht. Hans-Jörg Teubner zeigte sich zuversichtlich, dass diese Lücken noch geschlossen werden können. Wer selbst noch Wahlhelfer werden möchte, kann sich bei der Gemeinde melden.

Die Gemeindeverwaltung rechnet damit, dass die Zahl der Briefwähler dem Trend bei den vergangenen Wahlen folgend weiter ansteigen wird. Bei der Bundestagswahl im Herbst des vergangenen Jahres wurden mehr als 6000 Briefwähler gezählt. Für die Landtagswahl wurde die Zahl der Briefwahlbezirke gegenüber der Bundestagswahl nochmals um einen auf nun acht erhöht. Damit soll den Wahlvorständen das Auszählen erleichtert werden.