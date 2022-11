Wahre Vötellsels aus‘m Dorf

Geschichten aus dem Dorf erzählen, das kann Ulla Wolanewitz. Die Nottulner Autorin hat ihr inzwischen siebtes Buch vorgelegt, das sechste in plattdeutscher Sprache.

Die Nottulner Autorin Ulla Wolanwitz hat mit „Laot gaohn!“ ein neues Buch in plattdeutscher Sprache vorgelegt.

„Moment, ich muss mal eben nachzählen“, sagt Ulla Wolanewitz und hält kurz inne. „Ja, das ist jetzt mein siebtes Buch.“ Sechs davon hat die Ur-Nottulnerin in plattdeutscher Sprache geschrieben. Auch das neue mit dem Titel „Laot gaohn!“ – Lass‘ gehen!“. Hier finden sich wieder viele lustige, auch nachdenkliche kleine Geschichten oder, wie es korrekterweise heißen muss: Dönekes und Vötellsels aus‘m Dorf. „Das Buch ist im Prinzip das Beste aus Blagengemöös und Düörgemöös, die ja schon lange vergriffen sind“, verrät sie.

1991 hat Ulla Wolanewitz ihr erstes Buch „Nu sägg‘ doch äs söffs“ herausgebracht – und das sofort mit viel Erfolg. Darin hat sie kleine Alltagsgeschichten auf Plattdeutsch erzählt. Was die Bücher von Ulla Wolanewitz so besonders macht, ist das Lokalkolorit, denn alles darin ist wirklich und wahrhaftig so passiert. Selbst die Personen gab oder gibt es. Und es steckt viel Wahrheit und auch ein wenig Autobiografisches darin.

Viel Wahrheit und ein wenig Autobiografisches

Ulla Wolanewitz erinnert sich an vieles aus ihrer Kindheit, und auch die Gegenwart liefert jede Menge Stoff. „Wenn sich die Frauen aus der Nachbarschaft hier zum Doppelkopp treffen, geht es natürlich meist um die Blagen“, schmunzelt sie. Bei diesen Kaffeerunden hat sie irgendwann begonnen, sich Notizen zu machen. Denn da sei so manch lustige Begebenheit erzählt worden, lacht sie schelmisch bei dem Gedanken daran.

So kamen schließlich Bücher wie „Blagengemöös“, „Düörgemöös oder „Tüschkendüör“ zustande. Die Anek­dötchen bekommen ihren Humor durch kuriose Missverständnisse und ganz viel Kindermund. „Die Geschichten transportieren Heimatgefühl mal ganz anders“, beschreibt die Nottulnerin. Und ja, natürlich ist ihr Buch eher für die Leserinnen und Leser interessant, die Plattdeutsch können. Aber das seien mehr als gedacht. „Vor 20 Jahren hat man prophezeit, dass das Plattdeutsche ausstirbt“, erinnert sich Wolanewitz. Nun, es habe sich aber doch noch gut gehalten und „Laot gaohn“ soll ein weiterer Beitrag dazu sein.

Lesungen machen besondere Freude

Ganz besondere Freude machen ihr immer die Lesungen: „Wenn die Zuhörer lauthals lachen, ist das für mich die schönste Resonanz auf meine Geschichten.“ Und das wird sicher auch bei dem neuen Buch wieder so sein.

Das Buch kostet 14,80 Euro und ist in der Stiftsbuchhandlung Esplör, beim Weihnachtsmarkt im Schaufenster im Einrichtungshaus Ahlers sowie in allen Buchhandlungen der umliegenden Gemeinden erhältlich.