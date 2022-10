Warme Decken für den Arbeitsplatz

Wie angesichts der Krise sparsam mit Energie umgegangen werden kann, das fragen sich derzeit viele Kommunen. Schließlich unterhalten sie meistens große Gebäude und erwarten deshalb massive Auswirkungen auf das Gemeindesäckel. In Nottuln soll sogar die Aschebergsche Kurie über den Winter stillgelegt werden. Und sollten die in öffentlichen Gebäuden vorgesehenen 19 Grad Raumtemperatur zu kalt werden, gibt es pragmatische Lösungen.

Historische Gebäude wie die Schlaun-Kurien in Nottuln sind schön anzusehen, energetisch allerdings sind sie eher ein Albtraum. Das merken auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, denn ein Großteil von ihnen arbeitet in diesen alten Gemäuern. In diesem Hitzesommer mussten sogar zeitweise mobile Klimageräte eingeschaltet werden, um eine halbwegs erträgliche Atmosphäre am Arbeitsplatz zu schaffen. Mittlerweile ist der Einsatz der mobilen Geräte aber untersagt, erzählt Lukas Neitsch vom Gebäudemanagement der Gemeinde. Eine vernünftige Entscheidung. Denn angesichts der Gasmangellage und der exorbitanten Kostensteigerungen ist Energiesparen angesagt. Für alle.