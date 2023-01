Warmwasser wieder einschalten

Die Sportler und Sportlerinnen in der Gemeinde Nottuln bibbern. Denn in den Sporthallen der Kommune kann weiterhin nur mit kaltem Wasser geduscht werden. Ist das noch gerechtfertigt?

Der Winter ist mild. Die Erdgasspeicher in Deutschland sind recht gut gefüllt. Die befürchtete Gasmangellage ist ausgeblieben. Gibt es also noch einen berechtigten Grund, warum in den Duschen der Sportstätten in der Gemeinde weiter das Warmwasser abgestellt ist? Genau diese Frage brachte Markus Böker (CDU) am Dienstag im Ausschuss für Planen und Bauen auf die Tagesordnung.