Was fürs Auge und den Gaumen

„Ich kaufe hier so gerne und hab es letztes Jahr richtig vermisst“, freute sich die Nottulnerin und stöberte weiter durch die vielen Adventsgestecke und die Weihnachtsdeko für Tisch und Fenster, die die sechs fleißigen Frauen vom „kreativen Bastelkreis“ so liebevoll aus- und aufgestellt hatten. Am Samstag und Sonntag fand der kleine, aber feine Adventsbasar statt. Nicht, wie sonst, im Rahmen des Martinimarktes, aber dennoch fanden auch so viele Besucher den Weg in den großen Raum des Nottulner Pfarrheims.

Besucher nutzen Basar zum Shoppen und Klönen

Schon beim Eintreten ins Haus duftete es nach Kaffee und frisch gebackenem Kuchen. Dafür hatten die Eltern des Vereins Gemeinsamer Unterricht St.-Martinus-Grundschule gesorgt. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Verein zugute. So manche Besucherin und mancher Besucher verwöhnte sich zunächst mit den Leckereien, setzte sich entspannt an die Tische, klönte und ließen die Augen über die vielen schönen Dinge schweifen, die drumherum präsentiert wurden. Während sich die Herren der Schöpfung dann eher noch eine Tasse Kaffee reichen ließen, gingen die Damen auf ausgiebige Shoppingtour.

Endlich wieder: Der Adventsbasar des "kreativen Bastelkreises" und mit Unterstützung des Vereins Gemeinsamer Unterricht St.-Martinus-Grundschule am vergangenen Wochenende im Pfarrheim war ein voller Erfolg Foto: Iris Bergmann

Vorbereitung wird belohnt

Sehr zur Freude von Rita Termersch, die am längsten mit dabei ist und bastelt. Als der „kreative Bastelkreis“ sich nach den Einschränkungen der Pandemie an Juni wieder regelmäßig traf, stand noch in den Sternen, ob der Basar wieder stattfinden könne. Es war ein Risiko, alles vorzubereiten, erinnerte sich Termersch. „Aber wir wollten einfach gern wieder zusammen basteln“, sagte sie schmunzelnd.

Der Mut und Optimismus der Bastelrunde ist belohnt worden mit einer stimmungsvollen, bunten Veranstaltung im tristen Grau des Novembers. „Ich habe sehr viel gekauft“, verriet eine Besucherin. „Jetzt hab ich auch richtig Lust, zu Hause zu dekorieren.“