In der polnischen Partnerstadt Chodziez sind die Sorgen groß angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine. Bürgermeister Jacek Gurzs schreibt den Nottulnern.

Steht für Frieden und Versöhnung ein: Jacek Gursz bei seinem jüngsten Besuch in Nottuln, als er am Volkstrauertag sprach. Links hinter ihm Robert Hülsbusch vom Partnerschaftskomitee.

Jacek Gursz, Bürgermeister von Nottulns polnischer Partnerstadt Chodziez, hat anlässlich des Krieges in der benachbarten U­kraine an Robert Hülsbusch, den Vorsitzenden des Nottulner Partnerschaftskomitees Chodziez, geschrieben. In seiner Nachricht hat Jacek Gursz der Angst und den Sorgen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger Ausdruck verliehen.

„Was heute passiert ist, macht uns Angst. Wir haben bis zuletzt geglaubt, dass Putin nicht so drastische Maßnahmen ergreifen würde. Wir erwarteten, dass das Ganze diplomatisch enden würde. Leider sterben heute Menschen und Soldaten in der Ukraine.

Wir haben dort viele Freunde in den Kommunalverwaltungen. Viele Städte haben dort ihre Partner. Vielleicht sind es nicht so enge Partnerschaften wie bei uns, Chodziez-Nottuln, aber Städtepartnerschaften gibt es schon seit vielen Jahren. Viele Ukrainer leben in Polen. Heute hören wir von ihnen, wie sehr sie sich um das Schicksal ihrer im Osten verbliebenen Verwandten sorgen.

In Polen herrschen Unsicherheit und die Befürchtung, dass Putins Versuche nicht an der Grenze zur U­kraine enden werden. Die Geschichte zeigt, dass solche Befürchtungen nicht unbegründet sind.

Ich bin überrascht von der Einstellung der jungen Leute hier. Obwohl sie es nicht aus eigener Kriegserfahrung wissen, bekunden sie starke Solidarität mit der Ukraine und sprechen von Angst um Polen.

Wir glauben heute, dass die Welt, geeint in Demokratie und Freiheit, Putin und seine Armee aufhalten wird. Ich sende Solidaritätsbekundungen, die Frieden und Freiheit schätzen, an unser freundliches Nottuln.“