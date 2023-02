Wäschetrockner und Einkaufswagen brennen

Am Netto-Markt am Ahornweg in Appelhülsen brannten in der Nacht zu Sonntag Einkaufswagen. Insgesamt rückte die Feuerwehr von Freitag bis Sonntag zu drei Einsätzen aus.

So auch in der Nacht zu Sonntag, als der Löschzug Appelhülsen zum Netto-Markt am Ahornweg gerufen wurde. Dort brannten Einkaufswagen, die jedoch unter der Leitung von Brandmeister Rene Hensmann schnell gelöscht wurden.

Bereits am frühen Freitagabend war die Feuerwehr zum Brand eines mehrstöckigen Gebäudes auf der Kampstraße in Nottuln gerufen worden. Weil Personen in Not vermutet wurden, rüsteten sich die Einsatzkräfte schon während der Anfahrt mit Atemschutzgeräten aus. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass ein Wäschetrockner in Brand geraten war. Das Gerät wurde auf der Straße abgelöscht, um Wasserschäden zu vermeiden. Das Gebäude wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. Der Schaden war damit minimal, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren alle vier Löscheinheiten der Gemeinde unter der Leitung von Joachim Kruse.

Bereits am Freitagmorgen war der Löschzug Darup gegen 6.40 Uhr mit dem Stichwort „Notfall hinter verschlossener Tür“ alarmiert worden. Beim Eintreffen der Wehr war die Tür aber bereits geöffnet, die Patientin wurde ins Krankenhaus gebracht.