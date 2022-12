Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Wie er künftig in der Praxis genutzt werden kann, das erfuhr die Gemeindeverwaltung Nottuln bei einem Besuch der Westnetz/Westenergie-Betriebsstelle in Metelen.

Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindeverwaltung und Gäste aus der Nottulner Wirtschaft informierten sich bei Westnetz/Westenergie in Metelen über die Herstellung von Wasserstoff als umweltfreundliche Energiequelle.

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Bei der Westnetz/Westenergie-Betriebsstelle in Metelen ist diese Zukunft bereits gegenwärtig. Sie arbeitet auf Wasserstoffbasis und ist weitgehend energieautark – mit Solarpanelen, eigenem Elektrolyseur, Batterie- und Wasserstoffspeichern sowie Brennstoffzellen. Mit dem vor Ort erzeugten Wasserstoff werden auch zwei Elektrofahrräder angetrieben, die über eine Brennstoffzelle zur Energieversorgung verfügen.

„Smarte Betriebsstelle“

Wie genau die Erzeugung von Wasserstoff als Energieträger funktioniert, erfuhr jetzt die Gemeindeverwaltung Nottuln mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, Julia Breuksch, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen, Daniel Krüger, Leiter der Gemeindewerke, Wirtschaftsförderer Christian Driever und der Klimaschutzbeauftragten Martina Marquardt-Wißmann.

Sie brachten außerdem Gäste zum Besuch der „smarten Betriebsstelle“ der Westnetz/Westenergie im Kreis Steinfurt mit: Dr. Christina Hagemeister und Alexander Dütz vom Klinkerwerk Hagemeister in Nottuln sowie Markus Menne und Katharina Nienhoff von Agravis Münster.

Begrüßt wurden sie vor Ort von Norbert Lüssem, Kommunalmanager der Westenergie, und Markus Ewering von der Westnetz GmbH, der im Innovationsmanagement tätig und Experte für Wasserstoff ist.

Herausforderungen meistern mit Wasserstoff

Städte und Gemeinden stehen vor einem großen Strukturwandel und somit vor großen energetischen Herausforderungen: Wasserstoff kann dabei helfen, diese Herausforderungen zu stemmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Nottuln. Dabei sind die Einsatzbereiche dieses chemisches Elements vielfältig. Unter anderem kann es im Mobilitätssektor zur Geltung kommen. Zum Beispiel beim schweren Güterverkehr mit großen Lkw und Sattelzugmaschinen: Seine Umrüstung auf einen wasserstoffbasierten Antrieb trägt erheblich zum Klimaschutz bei. Und als sogenannter grüner Wasserstoff kann er überschüssig produzierten Strom, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde, speichern.

Pilotprojekt für Nottuln noch Zukunftsmusik

Der Besuch der smarten Betriebsstelle in Metelen bot zugleich Anknüpfungspunkte für zukünftige Überlegungen. Sei es im Hinblick auf die langfristige Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energie und eine sichere Versorgung auch großer Abnehmer oder im Blick auf die Mobilität – Stichwort Wasserstoff-Tankstelle. Denkbar ist auch ein Pilotprojekt, in dem verschiedene Aspekte einer wasserstoffbasierten Energieversorgung miteinander verknüpft werden. Voraussetzung dafür ist jedoch der Bau einer entsprechenden Infrastruktur mit Anbindung an geplante überregionale Wasserstoffleitungen. Doch das ist für Nottuln noch Zukunftsmusik, teilt die Gemeinde abschließend mit.