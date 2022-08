77-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilte das Schöffengericht am Amtsgericht Coesfeld gestern einen 77-Jährigen Mann aus Nottuln wegen schweren Kindesmissbrauchs. Das Gericht hielt es nach der Beweisaufnahme für erwiesen, dass sich der Rentner in den Jahren 2008 bis 2010 in mindestens acht Fällen an minderjährigen Jungen vergangen hat.

