Wehrleute retten Menschen und Tiere aus großer Gefahr

Einiges zu tun gab es für die Feuerwehrleute in der vergangenen Woche. Dabei waren nicht nur Menschen, sondern auch Tiere bedroht, die die Wehr retten musste.

Eine ereignisreiche Woche hatte die Feuerwehr Nottuln zu stemmen.

Am Mittwoch um 10.50 Uhr wurde die Wehr per Gesamtalarm zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Appelhülsen und Buldern gerufen. Der 53-jähriger Dülmener hatte sich mit seinem Fahrzeug überschlagen und blieb im Pkw eingeschlossen im Straßengraben liegen (wir berichteten). Bei dem Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu. „Per Crash-Rettung wurde er aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben“, erklärt Pressesprecher Tobias Plogmaker das Vorgehen.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr wurde der Löschzug Darup zur Amtshilfe der Polizei gerufen. Ein schwacher Schwan war neben der Bundesstraße 525 gelandet, irrte dort hilflos umher und brachte sich und die Autofahrer in Gefahr. Mit einer Feuerwehrjacke wurde das ängstliche Tier gefangen, beruhigt und auf einem Teich bei einem benachbarten Landwirt ausgesetzt.

Schwerer Unfall in Appelhülsen

Am Freitag kurz nach 15 Uhr dann wieder Gesamtalarm für alle vier Löschzüge: Gemeldet worden war ein Kellerbrand auf der Flurstraße in Nottuln. Unter schweren Atemschutz wurde der Entstehungsbrand gelöscht, ein Saunaofen ausgebaut und das Haus per Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Zwei Anwohner wurden dem Rettungsdienst übergeben, um im Krankenhaus eine mögliche Rauchgasvergiftung zu untersuchen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Nach circa anderthalb Stunden konnten die Wehrleute unter der Einsatzleitung von Joachim Kruse wieder einrücken.

Am Samstagabend wurde der Löschzug Appelhülsen an der Ostlandstraße zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Eine Schlange, womöglich eine Tigerpython, sei dort entdeckt worden, hieß es. Die Feuerwehr sicherte die Stelle ab und ließ sich mittels Fotos des Tieres von einem Fachberater aufklären. Es handelte sich um eine Kornnatter. Das Tier wurde aufgenommen und zum Tierheim Lette gebracht (weiterer Bericht).

Tigerpython entpuppte sich als Kornnatter

Zusätzlich wurde am Freitag und Samstag ein Grundlehrgang durchgeführt. Dieser Lehrgang mit 18 frischen Feuerwehrleuten aus Billerbeck, Rosendahl und Nottuln läuft noch weitere drei Wochenenden in Nottuln. Die Lehrgangsleitung hat der Leiter der Feuerwerker Udo Henke inne, Organisation und Planung hat Tobias Plogmaker übernommen.