Weihnachtsfreude zum Lauschen und Mitsingen

Nottuln

„Singen macht Spaß, singen tut gut“, bekräftigte am Samstagnachmittag Heiner Block in der gut gefüllten St.-Martinus-Kirche Nottuln. Unter der Leitung des Kantors, der instrumental von Woori Han am Klavier begleitet wurde, präsentierten rund 60 Sängerinnen und Sänger als „Chor der Generationen“ Advents- und Weihnachtslieder.

Marita Strothe