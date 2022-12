Weihnachtsmahl vom Wochenmarkt

Ewald Löbbert vom Hof Löbbert blickte am Donnerstag zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Besser könnte es immer sein, sagt er. Doch gerade im Herbst und zu Weihnachten sei das Marktgeschäft gut gewesen.

Zugegeben: Viel los ist am letzten Markttag des Jahres am Donnerstagnachmittag auf dem Stiftsplatz nicht. Stürmische Böen und graue Wolken, dazu Ferienzeit, tragen ihren Teil dazu bei, dass weniger Nottulner in den Ortskern strömen, als sonst. Auch der ein oder andere Marktbeschicker hat sich den letzten Markttag geschenkt – teils aus Krankheit, teils für Urlaub und Erholung.