Weiße Rose an Stolpersteinen niedergelegt

Eigentlich war es nur eine stille Geste. Trotzdem erinnerte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes mit seiner weißen Rose an den Stolpersteinen am Kirchplatz wirkungsvoll daran, wie wichtig das Erinnern an die Reichspogromnacht 1938 ist.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes legte eine weiße Rose an den Stolpersteinen am Kirchplatz 4 nieder

Eine weiße Rose liegt nun als Zeichen der Erinnerung an die Nottulnerinnen und Nottulner, die von den Nazis ermordet worden, auf den sechs Stolpersteinen am Kirchplatz 4. Dort wohnten bis 1940 beziehungsweise 1942 Isidor Lippers, Martha Lippers, Hugo Lippers, Julia Gerson, Erich Stehberg und Ursula Gerson. Sie alle wurden deportiert und starben in Auschwitz und Minsk.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes sei es ein großes Anliegen, jedes Jahr am Vortag des 9. November auf diese stille Weise an die Gräueltaten zu erinnern, die mit der Reichspogromnacht am 9. November 1938 im gesamten Deutschen Reich ihren Anfang nahmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Damals wurden jüdische Synagogen angezündet, viele Juden wurden verhaftet, gefoltert und ermordet, ihre Wohnungen zerstört. „Diese Nacht war das offizielle Signal zum größten Völkermord in der Geschichte“, erklärt Thönnes.

Mahnung zu Wachsamkeit und Zivilcourage

Auch in Nottuln waren Schlägertrupps unterwegs – allerdings erst einen Tag später. Heimatforscher und Historiker Hans-Peter Boer hat diesen Tag in dem Geschichtsband „300 Jahre Juden in Nottuln“ sehr genau beschrieben. Von Augenzeugenberichten hat Boer erfahren, dass es keine auswärtigen Trupps waren, sondern Nottulner selbst, „die ihren Mitbürgern Haus und Heimat zerschlugen“.

Und auch wenn das Niederlegen einer Rose eine stille Geste ist. Sie macht trotzdem sehr deutlich, wie wichtig das Erinnern ist. „Das Jahr 1938 soll uns alle zu Wachsamkeit und Zivilcourage mahnen“, sagt Dietmar Thönnes, „und es soll uns mahnen, dass wir uns gegen Antisemitismus, Hetze und Hass zur Wehr setzen, wo immer sie uns begegnen.