Weitere vier Gruppen für Nottuln

Die neue DRK-Kita in Nottuln-Nord ist fast fertig, da droht schon wieder ein Engpass bei den Kita-Plätzen in Nottuln. Das Kreisjugendamt begründete diese Entwicklung.

Die Fertigstellung der neuen DRK-Kita Henry Dunant in Nottuln-Nord verzögert sich ein wenig. Grund sind Lieferschwierigkeiten für einzelne Baumaterialien, teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Die ausreichende Bereitstellung von Kita-Plätzen bleibt in der Gemeinde Nottuln eine Daueraufgabe. Auch wenn in Kürze im Ortsteil Nottuln die neue Vier-Gruppen-DRK-Kita Henry Dunant ihren Betrieb im Neubau in Nottuln-Nord aufnehmen wird, fehlen mittelfristig weitere Kita-Plätze. Nach derzeitiger Prognose besteht die Notwendigkeit für eine weitere Vier-Gruppen-Kita.