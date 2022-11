Weltentdecker leben gesund

Die DRK-Kita Weltentdecker hat die Auszeichnung „Gute gesunde Kita“ der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen und der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege erhalten. „Wir freuen uns sehr, zu den 36 Preisträgern des „Gute-gesunde-Kita“-Preises zu gehören und sind sehr stolz, als Kita die Kriterien für diese Auszeichnung erfüllt zu haben“, sagt Einrichtungsleiterin Lina Meinker. Gemeinsam mit Judith Medding, die die Bewerbung initiiert hatte und seit August die neue DRK-Kita Hummelbach in Nottuln leitet, holte sie den Kitapreis in Wuppertal ab.

Der Preis zeichnet Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen aus, die sich in besonderer Weise für Sicherheit und Gesundheit von Kindern und Beschäftigten einsetzen. In einer guten, gesunden Kita wird der Kita-Alltag gesundheitsförderlich gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. Dabei richtet die Kindertageseinrichtung ihre Aufmerksamkeit über Gefährdungen und Belastungen hinaus besonders auf alle Faktoren, die Gesundheit und Wohlbefinden aller Beteiligten (Kinder, Eltern und Beschäftigte) erhalten und fördern. Die für die Preisträger entscheidenden vier Qualitätsbereiche und 28 Qualitätsmerkmale wurden aus dem Konzept „Gute, gesunde Kita“ abgeleitet, das Kindertageseinrichtungen auf dem Weg zu einer gesunden und entwicklungsfördernden Lebens-, Lern- und Arbeitswelt unterstützt.

Prämie in Höhe von 3000 Euro

In einem dreistufigen Verfahren konnten sich die Kindertageseinrichtungen für den Kita-Preis qualifizieren. Der Bewerbung und der eingereichten Selbstbewertung der Kita in Bezug auf die Qualitätsbereiche folgte nach der Prüfung durch die Unfallkasse NRW und die BGW abschließend ein Termin in der Kindertageseinrichtung.

Für das Bewerbungsverfahren haben sich 111 Kindertageseinrichtungen registriert. Die 36 Preisträger-Kitas erhielten neben der begehrten Auszeichnung eine Prämie in Höhe von 3000 Euro und zusätzlich 500 Euro pro Betreuungsgruppe. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 173 500 Euro ausgeschüttet. Die zweckgebundenen Prämien können die Einrichtungen für Projekte, Maßnahmen und Anschaffungen verwenden, die Sicherheit und Gesundheit fördern und dabei Kindern und Personal zugutekommen.