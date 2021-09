Wenig Raum – viele Möglichkeiten

Wie viel Kultur in einem sieben Quadratmeter kleinen Kasten stecken kann, zeigte die feierliche Eröffnung des Kultur-Containers am Sonntag auf dem Stiftsplatz. Zahlreiche Gäste hatten sich vor dem verhüllten Container versammelt, um das als Überraschung angekündigte Programm nicht zu verpassen.

Dieses begann gleich mit einem fulminanten Auftakt: Während aus dem Inneren das Lied „Eye of the Tiger“ erklang, enthüllten Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Kulturkoordinatorin Lea Jockisch den Container, öffneten die Türen und brachten eine siebenköpfige Truppe der Blasmusikvereinigung zum Vorschein.

„Genau so hatte ich es mir vorgestellt, als ich im Dezember erstmals die Idee zum Kultur-Container hatte“, resümierte Thönnes. Weit kam er mit seiner Rede jedoch nicht, die direkt nach dem ersten Satz vom Kabarettisten und Schauspieler Thomas Brieden durch seine lautstarke „Probe“ unterbrochen wurden. Brieden, gleichzeitig auch Mitglied des Kulturbeirates, gab einige Klassiker der Theatergeschichte zum Besten und lieferte sich mit dem auf seine Rede beharrenden Bürgermeister eine ausgiebige Diskussion – ganz zur Erheiterung des Publikums, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung berichtet.

Als Thönnes doch noch zu Wort kam, bedankte er sich beim Leader-Programm Baumberge für die Förderung des Containers, das nicht nur die Anschaffung, sondern auch seine Mobilität im Rahmen der Kleinprojektförderung unterstützt. „Der Container kann in den Ortsteilen und über die Gemeindegrenzen hinaus umherwandern und flexibel für Veranstaltungen jeglicher Art eingesetzt werden. Als mobiler Kulturort soll er die Gemeindeteile miteinander verbinden, eine Basis für den kulturellen Austausch schaffen und so unser vielfältiges Kulturangebot sichtbarer machen“, betonte Thönnes.

„Und wer von euch macht jetzt hier eigentlich diese Kultur?“, fragte im Anschluss die Reinigungsfachkraft Waltraud Ehlert alias Esther Münch in typisch schnoddriger Ruhrgebiets-Manier. Die bekannte Kabarettistin aus Bochum überzeugte nicht nur optisch in Kittel und Hausschuhen, sondern auch durch ihre einzigartigen Alltagsweisheiten zu Themen wie Politik, Männer oder Hamsterkäufe. „Und dann frage ich mich: Was bitte kocht man mit Mehl und Nudeln, dass man so viel Toilettenpapier braucht?“, warf Walli Ehlert in die Runde, bei der kaum ein Auge vor Lachen trocken blieb.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes wurde bei seiner Begrüßung jäh von Kabarettist und Schauspieler Thomas Brieden unterbrochen, der lautstark seine Texte probte. Foto: Gemeinde Nottuln

„Wir sehen hier, wie kreativ der Container genutzt werden kann, bei dem es vor allem darum geht, ihn in ein Kulturprogramm einzubinden und weniger darum, möglichst viele Menschen hineinzubekommen“, erklärte Jockisch zum Abschluss der Eröffnung.

Der Kultur-Container steht Vereinen, Einzelpersonen oder Unternehmen kostenlos für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Bei Fragen zur Nutzung oder zum organisatorischen Ablauf hilft Lea Jockisch unter jockisch@nottuln.de oder 0 25 02/9 42-2 46.