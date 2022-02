Weniger Diebstähle

Deutlich gesunken ist die Zahl der Diebstähle in der Gemeinde Nottuln. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik hervor, die die Kreispolizeibehörde am Montag vorgestellt hat. Waren im Jahr 2020 insgesamt 323 Diebstähle gezählt worden, sind es im vergangenen Jahr nur noch 278 gewesen, also 45 weniger. Wesentlich verantwortlich für diesen Rückgang waren die fallenden Zahlen bei den Fahrraddiebstählen (von 92 auf 48) und bei den Wohnungseinbrüchen (von 23 auf 14). Gestiegen sind in dieser Kategorie allerdings die Diebstähle an und aus Pkw (von 42 auf 53) und die Ladendiebstähle (von 6 auf 15).

Angewachsen ist auch die Zahl der sogenannten „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ von 31 im Jahr 2020 auf 41 im vergangenen Jahr. Außerdem stieg die Zahl der „Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit“. Hier wurden im vergangenen Jahr 174 Taten gezählt, im Vorjahr waren es 167 gewesen.

Fast unverändert blieb die Zahl der Rauschgiftdelikte. Im Jahr 2020 waren es 49, im vergangenen Jahr ein Fall mehr (50). Bei den Sachbeschädigungen zählte die Polizei im vergangenen Jahr 120 Fälle, 116 waren es im Vorjahr gewesen. „Straftaten gegen das Leben“ waren im vergangenen Jahr nicht aktenkundig geworden, im Vorjahr hatte es einen Fall gegeben.